Истер и Шафиков проведут бой в июне

Стороны договорились о поединке, который состоится 30 июня в Толедо, США, передает BoxingScene.

Это будет третий шанс Шафикова стать чемпионом мира и захватить пояс IBF. В феврале 2014-го года россиянин решением судей уступил Мигелю Васкесу, а в декабре 2015-го — аналогично по судейским запискам оказался слабее кубинца Рансеса Бартелеми.