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13 апреля 2017, 19:50 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри высмеял поведение украинца Владимира Кличко на последних интервью перед боем с британцем Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> высмеял поведение украинца Владимира <span class=error>Кличко</span> на последних интервью перед боем с британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль перед его боем с Джошуа. Как говорится, не можешь победить — присоединяйся», — написал Фьюри в «Твиттере».

Накануне Кличко сравнил себя с Эверестом, покорить который дано не каждому.
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Фьюри назвал фаворита в бою Кличко с Джошуа

Фьюри назвал фаворита в бою Кличко с Джошуа

Британский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри назвал украинца Владимира Кличко фаворитом боя со своим соотечественником Энтони Джошуа. Об этом сообщает Spox.com.
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