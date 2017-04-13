Фьюри: Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль

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«Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль перед его боем с Джошуа. Как говорится, не можешь победить — присоединяйся», — написал Фьюри в «Твиттере».



Накануне Кличко сравнил себя с Эверестом, покорить который дано не каждому.