Фьюри: Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри высмеял поведение украинца Владимира Кличко на последних интервью перед боем с британцем Энтони Джошуа.
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«Забавно видеть, как Кличко пытается копировать мой стиль перед его боем с Джошуа. Как говорится, не можешь победить — присоединяйся», — написал Фьюри в «Твиттере».
Накануне Кличко сравнил себя с Эверестом, покорить который дано не каждому.
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