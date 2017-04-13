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https://sport.mail.ru/news/boxing/29419641/
13 апреля 2017, 17:39 | Бокс | Чемпионат.com

Компания «Мир бокса» подписала контракты с двумя российскими боксёрами

Российские боксёры супертяжеловес Андрей Афонин (2−0−0, 2 КО) и Алексей Егоров (1−0−0, 1 КО), выступающий в первом тяжёлом весе, подписали контракты с промоутерской компанией «Мир бокса».

Соглашение рассчитано на три года, отмечается на официальном сайте компании.

В активе бойцов уже есть опыт выступления в рамках турниров, организованных «Миром бокса». Их профессиональный дебют состоялся 3 декабря 2016 года в Москве, в андеркарде поединка межу Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.
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