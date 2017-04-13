Компания «Мир бокса» подписала контракты с двумя российскими боксёрами

Соглашение рассчитано на три года, отмечается на официальном сайте компании.



В активе бойцов уже есть опыт выступления в рамках турниров, организованных «Миром бокса». Их профессиональный дебют состоялся 3 декабря 2016 года в Москве, в андеркарде поединка межу Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.