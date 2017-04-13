Компания «Мир бокса» подписала контракты с двумя российскими боксёрами
Российские боксёры супертяжеловес Андрей Афонин (2−0−0, 2 КО) и Алексей Егоров (1−0−0, 1 КО), выступающий в первом тяжёлом весе, подписали контракты с промоутерской компанией «Мир бокса».
Соглашение рассчитано на три года, отмечается на официальном сайте компании.
В активе бойцов уже есть опыт выступления в рамках турниров, организованных «Миром бокса». Их профессиональный дебют состоялся 3 декабря 2016 года в Москве, в андеркарде поединка межу Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter