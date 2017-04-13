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https://sport.mail.ru/news/boxing/29419219/
13 апреля 2017, 17:30 | Бокс | Чемпионат.com

У Сергея Кузьмина сменился соперник за день до боя

У российского боксёра Сергея Кузьмина (9−0−0, 6 КО) сменился соперник на поединок, запланированный на 14 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

Планировалось, что против россиянина на ринг выйдет 26-летний американец Джой Давейко (17−4−3, 10 КО), однако тот был вынужден сняться с боя из-за травмы. Новым оппонентом Кузьмина назначен другой американский боксёр 29-летний Кинан Хикман (5−1−1, 2 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир Бокса».

Поединок Кузьмин — Хикман будет проходить в андеркарде боя между Дмитрием Биволом и Сэмюэлем Кларксоном.
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