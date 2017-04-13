У Сергея Кузьмина сменился соперник за день до боя
У российского боксёра Сергея Кузьмина (9−0−0, 6 КО) сменился соперник на поединок, запланированный на 14 апреля в
Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).
Планировалось, что против россиянина на ринг выйдет 26-летний американец Джой Давейко (17−4−3, 10 КО), однако тот был вынужден сняться с боя
Поединок Кузьмин — Хикман будет проходить в андеркарде боя между Дмитрием Биволом и Сэмюэлем Кларксоном.
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