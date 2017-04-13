У Сергея Кузьмина сменился соперник за день до боя

Планировалось, что против россиянина на ринг выйдет 26-летний американец Джой Давейко (17−4−3, 10 КО), однако тот был вынужден сняться с боя из-за травмы. Новым оппонентом Кузьмина назначен другой американский боксёр 29-летний Кинан Хикман (5−1−1, 2 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир Бокса».



Поединок Кузьмин — Хикман будет проходить в андеркарде боя между Дмитрием Биволом и Сэмюэлем Кларксоном.