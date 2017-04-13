Промоутер Сосы включил Головкина в ТОП-3 лучших боксеров мира
Промоутер Джейсона Сосы (20−1−4, 15 КО) Рассел Пельтц в интервью ESPN рассказал о лучших, на его взгляд, боксерах мира, сообщает Sports.kz.
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В этот список вошли Василий Ломаченко (8−1, 6 КО), который, собственно, и победил Сосу несколько дней назад, Андре Уорд (31−0, 15) и Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).
— Ломаченко? Он один из трех лучших бойцов. Возможно, даже лучший. Конечно, трудно восхищаться им, когда ты надеешься, что твой парень
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