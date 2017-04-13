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13 апреля 2017, 17:29 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сосы включил Головкина в ТОП-3 лучших боксеров мира

Промоутер Джейсона Сосы (20−1−4, 15 КО) Рассел Пельтц в интервью ESPN рассказал о лучших, на его взгляд, боксерах мира, сообщает Sports.kz.

Промоутер <span class=error>Джейсона</span> <span class=error>Сосы</span> (20−1−4 15 КО) <span class=error>Рассел</span> <span class=error>Пельтц</span> в интервью <span class=error>ESPN</span> рассказал о лучших на его взгляд боксерах мира сообщает Sports.kz. Увеличить
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В этот список вошли Василий Ломаченко (8−1, 6 КО), который, собственно, и победил Сосу несколько дней назад, Андре Уорд (31−0, 15) и Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

— Ломаченко? Он один из трех лучших бойцов. Возможно, даже лучший. Конечно, трудно восхищаться им, когда ты надеешься, что твой парень все-таки сможет ударить его. И это при том, что у Ломаченко лишь несколько боев на профи-ринге. Думаю, первый номер — все же Андре Уорд — за все то, чего он уже достиг. И еще, возможно, Геннадий Головкин. Но я просто не переношу всю эту шумиху, — сказал Пельтц.

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