Промоутер Сосы включил Головкина в ТОП-3 лучших боксеров мира

В этот список вошли Василий Ломаченко (8−1, 6 КО), который, собственно, и победил Сосу несколько дней назад, Андре Уорд (31−0, 15) и Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).



— Ломаченко? Он один из трех лучших бойцов. Возможно, даже лучший. Конечно, трудно восхищаться им, когда ты надеешься, что твой парень все-таки сможет ударить его. И это при том, что у Ломаченко лишь несколько боев на профи-ринге. Думаю, первый номер — все же Андре Уорд — за все то, чего он уже достиг. И еще, возможно, Геннадий Головкин. Но я просто не переношу всю эту шумиху, — сказал Пельтц.