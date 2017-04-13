Демьяненко о соперниках GGG: С Альваресом можно больше заработать. У Сондерса есть титул, но его не знают в США

— Все еще обсуждается возможное проведение Головкиным боя в июне против Билли Джо Сондерса. Есть еще вариант с поединком в сентябре с Саулем «Канело» Альваресом. Если выбирать, насколько интереснее бой с Сондерсом, чем с Альваресом, или наоборот?

— Я думаю, с любым из этих соперников бой был бы интересным. Тем более, если организовать у нас на родине. Это будет огромный подарок для всех любителей бокса. Думаю, что сильных приоритетов нет. Конечно, в финансовом плане с Альваресом можно больше заработать. Но Сондерс владеет титулом. Альварес более знаменит, но у него есть поражение. Сондерс еще не проигрывал. Поэтому разницы большой я не вижу. Для американских фанатов было бы интереснее увидеть бой с Альваресом, ведь Сондерса в США практически никто не знает. Но фактор чемпионского пояса может сказаться. В Америке одно время перестали следить за поясами. Организации боксерские перестали пользоваться спросом, потому что все начало упираться в деньги. Боксеру говорили, что тебе заплатят за бой с этим соперником… И он просто отказывался от титула. И дрался за большие деньги с другим боксером. Головкин пришел и начал больше внимания уделять поясам. Поэтому боксерские организации к нему с уважением относятся.