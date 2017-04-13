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https://sport.mail.ru/news/boxing/29418622/
13 апреля 2017, 15:57 | Бокс | Vesti.kz

Демьяненко о соперниках GGG: С Альваресом можно больше заработать. У Сондерса есть титул, но его не знают в США

Известный в прошлом боксер-профессионал, обладатель поясов по версиям WBO Asia-Pacific, WBA PanAsian Boxing Association (PABA), WBC Asian Boxing Council (ABCO) Виталий Демьяненко (22−0−0) в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил потенциальных соперников казахстанца Геннадия Головкина.

<nobr>Экс-боксер</nobr> сравнил потенциальных соперников Головкина. Увеличить
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— Все еще обсуждается возможное проведение Головкиным боя в июне против Билли Джо Сондерса. Есть еще вариант с поединком в сентябре с Саулем «Канело» Альваресом. Если выбирать, насколько интереснее бой с Сондерсом, чем с Альваресом, или наоборот?

— Я думаю, с любым из этих соперников бой был бы интересным. Тем более, если организовать у нас на родине. Это будет огромный подарок для всех любителей бокса. Думаю, что сильных приоритетов нет. Конечно, в финансовом плане с Альваресом можно больше заработать. Но Сондерс владеет титулом. Альварес более знаменит, но у него есть поражение. Сондерс еще не проигрывал. Поэтому разницы большой я не вижу. Для американских фанатов было бы интереснее увидеть бой с Альваресом, ведь Сондерса в США практически никто не знает. Но фактор чемпионского пояса может сказаться. В Америке одно время перестали следить за поясами. Организации боксерские перестали пользоваться спросом, потому что все начало упираться в деньги. Боксеру говорили, что тебе заплатят за бой с этим соперником… И он просто отказывался от титула. И дрался за большие деньги с другим боксером. Головкин пришел и начал больше внимания уделять поясам. Поэтому боксерские организации к нему с уважением относятся.

Напомним, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин может до конца 2017 года провести еще несколько боев, и среди его потенциальных оппонентов звучат имена британца Билли Джо Сондерса и Сауля «Канело» Альвареса из Мексики. «Остаться» в среднем весе после боя с Хулио Сезаром Чавесом-младшим намерен Альварес, с которым бой Головкина может состояться в сентябре.

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