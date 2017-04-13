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https://sport.mail.ru/news/boxing/29418157/
13 апреля 2017, 15:27 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший едва не разругался с тренером перед боем с «Канело»

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) едва не рассорился со своим тренером, известным мексиканским специалистом Игнасио «Начо» Беристайном, сообщает vringe.com.

Спор возник <nobr>из-за </nobr>подготовки к бою который состоится 6 мая. Увеличить
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Спор возник из-за подготовки к бою с мексиканским чемпионом WBO в первом среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO). Чавес захотел перенести тренировочный лагерь из почти не тронутого благами научно-технического прогресса Отоми в Мехико или Лас-Вегас, однако «Начо» был категорически против и поставил ультиматум, что в таком случае он не будет работать в его углу в поединке против Альвареса. В итоге тренер отстоял свои позиции.

«Чавес захотел завершить тренировочный лагерь в Отоми, и это меня реально разозлило. Я сказал ему, что он совершает ошибку, ведь мы уже полтора месяца тренируемся здесь, а он хочет разрушить всю проделанную работу. Я сказал ему: «В таком случае в Лас-Вегасе меня не будет». Хулио убедился, что я не шучу, и только после этого согласился, что будет по-моему. Я профессионал своего дела и знаю, что делаю.

Я просто сказал ему, что не согласен с его решением, потому что глупо портить все, что мы уже сделали. У нас впереди еще две недели упорного труда.

Я сказал Хулио, что хочу, чтобы он поработал со мной как минимум шесть месяцев, и я сделаю из него другого бойца, — рассказал Беристайн.

Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
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