Чавес-младший едва не разругался с тренером перед боем с «Канело»
Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) едва не рассорился со своим тренером, известным мексиканским специалистом Игнасио «Начо» Беристайном, сообщает vringe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Спор возник
«Чавес захотел завершить тренировочный лагерь в Отоми, и это меня реально разозлило. Я сказал ему, что он совершает ошибку, ведь мы уже полтора месяца тренируемся здесь, а он хочет разрушить всю проделанную работу. Я сказал ему: «В таком случае в
Я просто сказал ему, что не согласен с его решением, потому что глупо портить все, что мы уже сделали. У нас впереди еще две недели упорного труда.
Я сказал Хулио, что хочу, чтобы он поработал со мной как минимум шесть месяцев, и я сделаю из него другого бойца, — рассказал Беристайн.
Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в
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