Боксер Фьюри отметил, что его веселит, как Кличко пытается копировать его стиль

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Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

На пресс-конференции в преддверии боя с Джошуа, прошедшей в среду, Кличко сравнил себя с горой Эверест.

«Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать мой стиль на его бой с Джошуа. Как говорится, если ты не можешь их победить — присоединись к ним», — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Funny how <a href="https://twitter.com/KIitschko">@KIitschko</a> is trying to copy my style for his fight vs FLEX ?, u know what they say if u can't beat them join them.!????</p>— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/852454591803387905">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>