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13 апреля 2017, 15:11 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Фьюри отметил, что его веселит, как Кличко пытается копировать его стиль

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Тайсон Фьюри заявил, что его позабавило то, как украинец Владимир Кличко пытался копировать его манеру поведения на пресс-конференции перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший чемпион мира по боксу в <span class=error>супертяжелом</span> весе по версиям IBF WBA и WBO <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> заявил что его позабавило то как украинец Владимир <span class=error>Кличко</span> пытался копировать его манеру поведения на <nobr>пресс-конференции</nobr> перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

На пресс-конференции в преддверии боя с Джошуа, прошедшей в среду, Кличко сравнил себя с горой Эверест.

«Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать мой стиль на его бой с Джошуа. Как говорится, если ты не можешь их победить — присоединись к ним», — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.

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