Боксер Фьюри отметил, что его веселит, как Кличко пытается копировать его стиль
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Тайсон Фьюри заявил, что его позабавило то, как украинец Владимир Кличко пытался копировать его манеру поведения на пресс-конференции перед боем с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа.
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Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. Осенью 2016 года стало известно, что две
На
«Забавно смотреть, как Кличко пытается копировать мой стиль на его бой с Джошуа. Как говорится, если ты не можешь их победить — присоединись к ним», — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.
Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
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