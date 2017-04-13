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13 апреля 2017, 15:11 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Кузьмин сразится с американцем Хикманом вместо Давейко

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Россиянин Сергей Кузьмин, выступающий в тяжелой весовой категории, сразится с американцем Кинаном Хикманом вместо Джоя Давейко в рамках боксерского вечера в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Изначально соперником Кузьмина должен был стать другой американец 26-летний Давейко, однако он получил травму и был вынужден отказаться от боя.

В активе 29-летнего Кузьмина 9 побед (шесть нокаутом) в 9 поединках на профессиональном ринге. Его ровесник Хикман одержал 5 побед (две нокаутом), по разу завершил бои поражением и ничьей.
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