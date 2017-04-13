Российский боксер Кузьмин сразится с американцем Хикманом вместо Давейко

Изначально соперником Кузьмина должен был стать другой американец 26-летний Давейко, однако он получил травму и был вынужден отказаться от боя.

В активе 29-летнего Кузьмина 9 побед (шесть нокаутом) в 9 поединках на профессиональном ринге. Его ровесник Хикман одержал 5 побед (две нокаутом), по разу завершил бои поражением и ничьей.