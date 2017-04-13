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13 апреля 2017, 14:22 | Бокс | Sports.kz

Иван Дычко: От Головкина все ждали нокаута Джейкобса

Казахстанский боксер Иван Дычко, решивший перейти в профессионалы, поделился со Sports.kz мнением о бое Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а также возможных сроках проведения поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.

Казахстанский боксер Иван <span class=error>Дычко</span> решивший перейти в профессионалы поделился со Sports.kz мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом а также возможных сроках проведения поединка с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом. Увеличить
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 — То, как сложился поединок Головкина с Джейкобсом, стало для Вас удивлением?
— Так, немного. Наверное, как и все, ждали, что Головкин выиграет нокаутом. Мне бой понравился. Получил удовольствие от просмотра.

 — Хотелось бы увидеть бой-реванш между Головкиным и Джейкобсом?
— Сложно сказать. Полагаю, что Головину, наверное, нужны соперники посерьезнее, чем Джейкобс.

 — Как Вы думаете, поединок Головкина против Сауля Альвареса, о котором так много говорят, состоится в этом году?
— Мне кажется, что вполне вероятно. Пусть не сейчас, но в будущем они обязательно встретятся.

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