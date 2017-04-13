Иван Дычко: От Головкина все ждали нокаута Джейкобса

— То, как сложился поединок Головкина с Джейкобсом, стало для Вас удивлением?

— Так, немного. Наверное, как и все, ждали, что Головкин выиграет нокаутом. Мне бой понравился. Получил удовольствие от просмотра.



— Хотелось бы увидеть бой-реванш между Головкиным и Джейкобсом?

— Сложно сказать. Полагаю, что Головину, наверное, нужны соперники посерьезнее, чем Джейкобс.



— Как Вы думаете, поединок Головкина против Сауля Альвареса, о котором так много говорят, состоится в этом году?

— Мне кажется, что вполне вероятно. Пусть не сейчас, но в будущем они обязательно встретятся.