Иван Дычко: От Головкина все ждали нокаута Джейкобса
Казахстанский боксер Иван Дычко, решивший перейти в профессионалы, поделился со Sports.kz мнением о бое Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а также возможных сроках проведения поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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— То, как сложился поединок Головкина с Джейкобсом, стало для Вас удивлением?
— Так, немного. Наверное, как и все, ждали, что Головкин выиграет нокаутом. Мне бой понравился. Получил удовольствие от просмотра.
— Хотелось бы увидеть
— Сложно сказать. Полагаю, что Головину, наверное, нужны соперники посерьезнее, чем Джейкобс.
— Как Вы думаете, поединок Головкина против Сауля Альвареса, о котором так много говорят, состоится в этом году?
— Мне кажется, что вполне вероятно. Пусть не сейчас, но в будущем они обязательно встретятся.
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