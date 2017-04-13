Демьяненко рассказал, как бой с Джейкобсом может изменить отношение соперников к Головкину

— Виталий, Геннадий Головкин провел первый 12-раундовый бой в карьере полностью. Ваше мнение о поединке.

— Скажу, так. Показалось, что Геннадий был не так сфокусирован, как было до этого… Даже было видно, что он немного нервничает. Не знаю, что случилось перед боем… Но было видно, что он немного не сфокусирован. Даже на лице было написано. Но бой Геннадий выиграл, это однозначно. Единственное, напропускал не нужные удары. Может быть, потому что подходил без ударов… Особенно, после нокдауна. Думаю, у него было желание завершить бой досрочно. Хотел быстро свое преимущество развить… Но ничего страшного в этом нет. Это только поднимет интерес к Геннадию. Скажут, раньше он был неуязвим, но кто-то сделал с ним бой равный.

Начнут соперники соглашаться на бой, как вот этот англичанин Сондерс, чемпион мира по версии WBO. Он начал говорить, я у Головкина выиграю, я лучше его. Люди хотят с ним боксировать. Проявляют интерес. Не то что раньше, когда все боялись нокаута в бою с Геннадием. Изменится и сам Головкин. Он хорошо подготовится к следующему бою, и по его итогам не будет никакого двойственного отношения к результату. Если будет реванш, то Головкин Джейкобса нокаутирует. У него будет другое отношение к этому бою. Не будет никаких проблем.

— Возможно, слишком много других мыслей было у Головкина в голове, кроме боя с Джейкобсом. Все говорили о будущей встрече с Сондерсом или Альваресом, и «забывали», что нужно победить Джейкобса.

— Я никогда не брал поединок с Джейкобсом, как легкий бой для Головкина. Я Джейкобса помню в любителях, и он стал только лучше после поражения Дмитрию Пирогу. Дмитрий был первым, кто нокаутировал Дэниэла. После этого американец значительно прибавил, вырос. До Пирога Джейкобс был хуже. Помню бой его с Ише Смитом. Он грязно действовал, но потом проиграл Пирогу и начал действовать жестче. Начал боксировать сфокусировано. Выходил на ринг такой заряженный. С Головкиным он вышел и даже не нервничал. А Геннадий вышел немного «подгоревшим».

— А с физической точки зрения? Показалось, что Геннадию во второй половине боя тяжело дышалось…

— Это у его тренера надо спросить. Я не был в его тренировочном лагере, и не знаю, что там происходило. Может быть сказался такой фактор… Слишком много Геннадия стали тревожить репортеры. Начали говорить о его непобедимости. Это ведь тоже может сказаться на результате боксера. «Медные трубы», это, конечно, не про Головкина сказано. Он видно, что парень скромный. Никогда не зазнавался. А здесь просто постоянная шумиха вокруг его имени… Я думаю, что у каждого может немного «крыша поехать». На Конвенции WBC Головкин сидел рядом с президентом организации. Его прямо «на руках носили». Я думаю, это тоже сказалось. Это было прямо до боя с Джейкобсом. За месяц. С другой стороны, эта ситуация может хорошо сказаться на следующих боях Головкина. Он будет относиться серьезнее, чем к бою с Джейкобсом.

Напомним, 35-летний боксер профессионал Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. В бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом казахстанец защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, выиграв бой единогласным решением судей. Есть мнение, что хитрость с весом помогла американцу пройти всю дистанцию боя. Оценил бой и сам американец.