Чемпион мира WBA Джезреель Корралес подписал контракт с Golden Boy Promotions
Промоутерская компания Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions подписала многолетний контракт с чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBA Джезреелем Корралесом (21−1, 8 KO).
«Мы знаем, что Корралес способен произвести впечатление на американских болельщиков, и мы не сомневаемся, что он достигнет своей цели как один из лучших боксёров первого лёгкого веса. Мы с нетерпением ждём, когда он продемонстрирует свой талант в США и будет драться с лучшими в своём классе», — прокомментировал сделку де ла Хойя, слова которого приводятся в официальном
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