Чемпион мира WBA Джезреель Корралес подписал контракт с Golden Boy Promotions

«Мы знаем, что Корралес способен произвести впечатление на американских болельщиков, и мы не сомневаемся, что он достигнет своей цели как один из лучших боксёров первого лёгкого веса. Мы с нетерпением ждём, когда он продемонстрирует свой талант в США и будет драться с лучшими в своём классе», — прокомментировал сделку де ла Хойя, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе Golden Boy Promotions.