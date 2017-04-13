Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29415924/
13 апреля 2017, 13:14 | Бокс | Чемпионат.com

Чемпион мира WBA Джезреель Корралес подписал контракт с Golden Boy Promotions

Промоутерская компания Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions подписала многолетний контракт с чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBA Джезреелем Корралесом (21−1, 8 KO).

«Мы знаем, что Корралес способен произвести впечатление на американских болельщиков, и мы не сомневаемся, что он достигнет своей цели как один из лучших боксёров первого лёгкого веса. Мы с нетерпением ждём, когда он продемонстрирует свой талант в США и будет драться с лучшими в своём классе», — прокомментировал сделку де ла Хойя, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе Golden Boy Promotions.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

В чем Головкин лучше Канело и наоборот?

В чем Головкин лучше Канело и наоборот?

Создатель одного из самых популярных Youtube-каналов о смешанных единоборствах FightTips Шейн Фэйзен рассказал о главном преимуществе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) и наоборот, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!