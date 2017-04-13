В чем Головкин лучше Канело и наоборот?

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«“Канело” превосходит Головкина в движении головой, а у Головкина, в свою очередь, лучше джеб. Близкое решение», — написал Фэйзен в твиттере.



Ожидается, что бой Головкин — Альварес состоится в сентябре. В настоящее время промоутеры боксером, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры об организации поединка.