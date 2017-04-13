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https://sport.mail.ru/news/boxing/29415658/
13 апреля 2017, 12:51 | Бокс | Sports.kz

В чем Головкин лучше Канело и наоборот?

Создатель одного из самых популярных Youtube-каналов о смешанных единоборствах FightTips Шейн Фэйзен рассказал о главном преимуществе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) и наоборот, сообщает Sports.kz.

Создатель одного из самых популярных <nobr>Youtube-каналов</nobr> о смешанных единоборствах FightTips <span class=error>Шейн</span> <span class=error>Фэйзен</span> рассказал о главном преимуществе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) над <span class=error>Саулем</span> Альваресом (48−1−1 34 КО) и наоборот сообщает Sports.kz. Увеличить
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«“Канело” превосходит Головкина в движении головой, а у Головкина, в свою очередь, лучше джеб. Близкое решение», — написал Фэйзен в твиттере.

Ожидается, что бой Головкин — Альварес состоится в сентябре. В настоящее время промоутеры боксером, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры об организации поединка.

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