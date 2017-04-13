В чем Головкин лучше Канело и наоборот?
Создатель одного из самых популярных
Youtube-каналов о смешанных единоборствах FightTips Шейн Фэйзен рассказал о главном преимуществе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) и наоборот, сообщает Sports.kz.
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«“Канело” превосходит Головкина в движении головой, а у Головкина, в свою очередь, лучше джеб. Близкое решение», — написал Фэйзен в твиттере.
Ожидается, что бой Головкин — Альварес состоится в сентябре. В настоящее время промоутеры боксером, Том Леффлер и Оскар де ла Хойя, ведут переговоры об организации поединка.
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