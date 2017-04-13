Во сколько обходятся Головкину его чемпионские пояса

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Причем счет, выставленный команде спортсмена, зависит от многих характеристик, среди которых одна из определяющих — статус встречи. Vesti.kz рассчитали примерную сумму, которую тратит команда казахстанца Геннадия Головкина на получение санкции.

По логике вещей самым «дорогим» является бой за титул чемпиона мира (особенно объединительный поединок). Отдельные суммы счета выставляются за проведение встреч за более локальные звания.

Также прайс составляется и от общего количества поясов, выставленных на кон. И некоторые организации делают скидку. То есть если боксер проводит защиту нескольких титулов, то цена будет несколько ниже. У каждой структуры свои расценки, что в совокупности дает вполне ощутимую сумму. Например, команда Головкина при проведении своих боев должна платить и WBC, и WBA, и IBO, и IBF. И это только за разрешение провести защиту.

Кроме того, ценник зависит и от совокупных гонораров участников боя. Есть несколько категорий: до 100 тысяч долларов, от 100 до 500 тысяч, от 500 тысяч до миллиона и свыше миллиона. Отметим, что порог в организациях отличается друг от друга. И если брать в расчет последние поединки Головкина, то он с промоутером платит по одной из самых высоких ставок (исходя из суммы гонораров).

Традиционно прайс-лист составлен для всех без исключения одинаково, а также является стабильным. Порядок оплаты, сумма и прочие моменты не зависят от каких-либо факторов. Кроме того, взносы обязательны для каждого участника поединка. И в случае неоплаты, которая должна осуществляться до боя, пояс останется вакантным (например, как в случае с Жанатом Жакияновым).

В IBF суммированный ценник для боксеров тяжелого веса отличается от того, который оплачивают бойцы остальных весовых категорий. Сам же прайс-лист состоит из многих компонентов: оплата ежегодной регистрации промоутера, оплата санкции, оплата работы рефери, судей и супервайзера, оплата пояса, различные стипендии, страховка, оплата перелетов, размещения и гонораров официальным лицам и так далее (количество наименований в каждой структуре разное).

В общем, все выглядит и звучит сложно. При этом в WBA и вовсе существуют целые разделы взносов (помимо стабильных), которые зависят от статуса поединка, от весовой категории и многих других критериев. Все это обсуждается уже непосредственно перед получением «добра» на проведение боя.

Возвращаясь к Головкину, то его промоутер тратит круглую сумму, чтобы его подопечный без проблем вышел на защиту своих титулов чемпиона мира. Ниже представлен примерный подсчет затрат на получение санкций.

WBC. Лицензия промоутера стоит 25 тысяч долларов, боксерская лицензия — 3 тысячи, страховка — 1500, оплата работы рефери — 3150, судей — 7350, супервайзеру необходимо заплатить 1000, а также есть и минимальный взнос в виде 3 тысяч. В общей сложности постоянно следует вносить 44 тысячи долларов. Исключением является стоимость лицензий — за них платят раз в год. Плюс ко всему счет WBC пополняется на три процента об общей суммы гонораров.

IBF. Промоутерская ежегодная лицензия стоит 4 тысячи долларов. Санкция на бой — 3500 долларов, супервайзер — 1000, рефери — 2800, зарплата судей — 6 тысяч. В случае необходимости оплачивается тысяча долларов за пояс. Итого: 18 300 долларов. Так как Головкин защищает три и более титулов, то промоутер платит не три процента, а два от общего гонорара.

WBA. Очень сложно определить постоянную сумму, которую выставляет данная ассоциация. Регламент WBA предусматривает многочисленные критерии взносов. В целом же, промоутер платит 25 тысяч долларов. За свою лицензию, если она не была оплачена ранее, вносит от пяти до шести тысяч, лицензия менеджера стоит 1200, страховка 3 тысячи, работа супервайзера — 1000, судьям платят 3100 или в случае суммы гонораров выше пяти миллионов — 3 500, специальное разрешение — 20 тысяч. Итого: 65 700 долларов. Плюс три процента от общего гонорара.

IBO. Лицензия промоутера стоит 2 тысячи (ежегодно), промоутерская плата за бой составляет 10 тысяч долларов, рефери — 3 тысячи, работа судей стоит 6 тысяч, комиссия — 1000. Итого: 22 тысячи долларов. Обязательная сумма — три процента от общего гонорара.

Выходит, что Том Леффлер за организацию поединка Головкина оплачивает официальные взносы в размере 150 тысяч долларов (запомните общую сумму).

Теперь самое интересное и затратное. Как указывалось ранее, команда боксера обязана также платить определенный процент от общей суммы гонораров. И для Леффлера особенно затратными в этом плане стали последние пять встреч GGG.

Головкин — Монро (1,6 миллиона долларов). Три процента от суммы — 48 тысяч, два процента — 32 тысячи. Итого: 176 тысяч долларов. Плюсуем к полученному результату официальные 150 тысяч и получаем затраты Леффлера на дела с организациями в количестве 326 тысяч долларов.

Головкин — Лемье (3,5 миллиона долларов). Три процента — 105 тысяч, два — 70 тысяч. Итого: 385 тысяч долларов. Вместе с подсчитанными 150-ю тысячами получаем сумму в 535 тысяч долларов.

Головкин — Уэйд (2,5 миллиона долларов). Три процента — 75 тысяч, два — 50 тысяч долларов. Итого: 275 тысяч. Вместе с подсчитанными 150-ю тысячами получаем сумму в 425 тысяч долларов.

Головкин — Брук (8 миллионов). Три процента — 240 тысяч, два — 160 тысяч. Итого: 880 тысяч долларов. Вместе с подсчитанными 150-ю тысячами получаем сумму в 1 030 000 долларов.

Головкин — Джейкобс (4,25 миллиона долларов). Три процента — 127 500, два — 85 тысяч. Итого: 467 500 долларов. Вместе с подсчитанными 150-ю тысячами получаем сумму в 617 500 долларов.

При этом не стоит забывать, что к полученным суммам должны плюсоваться расходы на перелеты, размещение официальных лиц. Например, супервайзер обычно летает только бизнес-классом.

Отметим, что сумма не является окончательной и точно рассчитанной. Наверняка в процессе переговоров действуют определенные условия на скидки, а также есть и другая часть расходов. К тому же некоторые взносы осуществляются только раз в год. Поэтому подсчитать настоящие расходы практически невозможно. В любом случае суммы впечатляющие. Исходя из наших расчетов, Леффлер за последние пять поединков только боксерским структурам отдал около трех миллионов (2 933 500) долларов.