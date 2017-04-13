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https://sport.mail.ru/news/boxing/29414699/
13 апреля 2017, 11:58 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Чавес-младший ответил на жесткое высказывание Сауля Альвареса

Мексиканские боксеры Хулио Сезар Чавес-младший и Сауль Альварес продолжают жестко высказыватся в адрес друг друга.

Ранее Канело сказал что Чавес-младший известен лишь благодаря его отцу, и фанатская база была унаследована от его знаменитого отца Чавеса-старшего.

На что Хулио Сезар Чавес-младший ответил:

«Канело сказал что он не полноценный средневес (160 фунтов), а теперь он собирается выходить со мной в 164,5 Фунтов. Он предпочел отдать Головкину пояс, и сражаться с Амир Ханом, который был существенно легче него. Это то что говорит народ, фанаты.

«А мои же поклонники — это люди, которые любят (мою семью) за то, что мы сделали для этого вида спорта, мы с отцом на протяжении почти 40 лет. Мы никогда не танцевали и не пели песни, не пытались быть артистами и не встречались с женщинами только чтобы получить известность. Моя слава реальна, она «чисто» из бокса, и не из-за чего-то еще».

Источник: Boxingscene.
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