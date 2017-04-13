Хулио Сезар Чавес-младший: Альварес отдал Головкину пояс и врал насчет веса

«Посмотрите что говорит Канело, и что он делает. Факты говорят сами за себя. Он заявлял, что не является средневесом, но гляньте, в каком весе он будет драться в мае. Народ видел, кто уклонился от Геннадия Головкина, кто отдал ему свой пояс, а затем боксировал с Амиром Ханом, боксером совсем другого дивизиона. Не я об этом говорю, а так все и было», — сказал Чавес, чьи слова приводит ESPN Deportes.