Хулио Сезар Чавес-младший: Альварес отдал Головкину пояс и врал насчет веса
Мексиканский боксер Хулио Сезар
Чавес-младший в очередной раз сделал выпад в адрес своего соотечественника Сауля Альвареса, припомнив ему случай отказа от защиты чемпионского титула в бою с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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«Посмотрите что говорит Канело, и что он делает. Факты говорят сами за себя. Он заявлял, что не является средневесом, но гляньте, в каком весе он будет драться в мае. Народ видел, кто уклонился от Геннадия Головкина, кто отдал ему свой пояс, а затем боксировал с Амиром Ханом, боксером совсем другого дивизиона. Не я об этом говорю, а так все и было», — сказал Чавес, чьи слова приводит ESPN Deportes.
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