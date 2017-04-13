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https://sport.mail.ru/news/boxing/29414175/
13 апреля 2017, 11:26 | Бокс | Sports.kz

Хулио Сезар Чавес-младший: Альварес отдал Головкину пояс и врал насчет веса

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший в очередной раз сделал выпад в адрес своего соотечественника Сауля Альвареса, припомнив ему случай отказа от защиты чемпионского титула в бою с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> в очередной раз сделал выпад в адрес своего соотечественника <span class=error>Сауля</span> Альвареса припомнив ему случай отказа от защиты чемпионского титула в бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Посмотрите что говорит Канело, и что он делает. Факты говорят сами за себя. Он заявлял, что не является средневесом, но гляньте, в каком весе он будет драться в мае. Народ видел, кто уклонился от Геннадия Головкина, кто отдал ему свой пояс, а затем боксировал с Амиром Ханом, боксером совсем другого дивизиона. Не я об этом говорю, а так все и было», — сказал Чавес, чьи слова приводит ESPN Deportes.

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