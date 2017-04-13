Ковалев: Забавно, что даже пьяным я смог победить Уорда, и был ограблен
Экс-чемпион мира Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) ответил на заявление тренера чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31−0, 15 КО по поводу проблем с алкоголем у российского боксера.
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Ранее Вирджил Хантер заявил, что чрезмерное употребление алкоголя сказалось на выносливости Ковалева, которые привели к снижению его работоспособности во второй половине первого боя с Уордом.
«Я пью значит… Ну, ладно. Получается, даже пьяным я смог победить Андре Уорда. Даже если я был пьян в последнем бою, я сумел выиграть. Забавно, что даже пьяным я смог победить Андре Уорда, не так ли? А если серьезно, это ложь, что я все время употребляю. На самом деле я забочусь о своем здоровье», — заверил Сергей в интервью BoxingScene.
Напомним, их первый бой состоялся в ноябре прошлого года и завершился победой Уорда единогласным решением судей. На прошлой неделе было объявлено о реванше, который состоится 17 июня в
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