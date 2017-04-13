Ковалев: Забавно, что даже пьяным я смог победить Уорда, и был ограблен

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Ранее Вирджил Хантер заявил, что чрезмерное употребление алкоголя сказалось на выносливости Ковалева, которые привели к снижению его работоспособности во второй половине первого боя с Уордом.

«Я пью значит… Ну, ладно. Получается, даже пьяным я смог победить Андре Уорда. Даже если я был пьян в последнем бою, я сумел выиграть. Забавно, что даже пьяным я смог победить Андре Уорда, не так ли? А если серьезно, это ложь, что я все время употребляю. На самом деле я забочусь о своем здоровье», — заверил Сергей в интервью BoxingScene.