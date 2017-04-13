Дува: Уорд отклонил просьбу о назначении нейтральных судей на бой с Ковалёвым
Промоутер Сергея Ковалёва Кэти Дува сообщила, что хотела добиться от Атлетической комиссии штата Невада утверждения «нейтральных» судей на
матч-реванш россиянина с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом, однако команда американцев заблокировала это предложение.
«Мы хотели направить в Атлетическую комиссию штата запрос о назначении нейтральных чиновников на обслуживание боя, но Андре Уорда не хотел ничего подобного», — цитирует Дуву BoxingScene.
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