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https://sport.mail.ru/news/boxing/29413284/
13 апреля 2017, 10:24 | Бокс | Чемпионат.com

Дува: Уорд отклонил просьбу о назначении нейтральных судей на бой с Ковалёвым

Промоутер Сергея Ковалёва Кэти Дува сообщила, что хотела добиться от Атлетической комиссии штата Невада утверждения «нейтральных» судей на матч-реванш россиянина с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом, однако команда американцев заблокировала это предложение.

«Мы хотели направить в Атлетическую комиссию штата запрос о назначении нейтральных чиновников на обслуживание боя, но Андре Уорда не хотел ничего подобного», — цитирует Дуву BoxingScene.

Матч-реванш между Ковалёвым и Уордом запланирован на 17 июня в Лас-Вегасе.
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