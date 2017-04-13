Дува: Уорд отклонил просьбу о назначении нейтральных судей на бой с Ковалёвым

«Мы хотели направить в Атлетическую комиссию штата запрос о назначении нейтральных чиновников на обслуживание боя, но Андре Уорда не хотел ничего подобного», — цитирует Дуву BoxingScene.



Матч-реванш между Ковалёвым и Уордом запланирован на 17 июня в Лас-Вегасе.