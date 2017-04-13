Андре Уорд: Я забрался в голову к Ковалеву

«Правда в том, что я забрался в голову к этому парню. Когда еще вы видели, чтобы он так себя вел? Я в его голове. Это не значит, что дело сделано, но я уже там. За последние четыре месяца я узнал о нем больше, чем за 12 раундов нашего боя, — приводит слова Уорда Boxing News 24.