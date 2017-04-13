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https://sport.mail.ru/news/boxing/29412547/
13 апреля 2017, 9:25 | Бокс | Sports.kz

Сондерсу подсказали альтернативу боя с Головкиным

Твиттер сайта Boxinghypestore.com поделился мнением о ближайших перспективах британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) ввиду вероятного отказа от боя с ним казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> сайта Boxinghypestore.com поделился мнением о ближайших перспективах британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) ввиду вероятного отказа от боя с ним <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Планировалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе принял решение пропустить этот поединок и провести полноценную подготовку к бою с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) в сентябре.

«Будем надеяться, Хурцидзе получит бой с Сондерсом после того, как GGG отказаться драться с ним в июне. В следующую субботу Box Nation TV покажет бой Хурцидзе — Лэнгфорд», — пишет твиттер Boxing Hype Store.

Напомним, изначально Сондерс должен был драться именно с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), являющимся обязательным претендентом на титул WBO, однако команда британца заплатила ему, чтобы он повременил с боем, позволив Сондерсу встретиться с Головкиным. В этой связи Хурцидзе переключился на другого британского боксера Томми Лэнгфорда (18−0, 6 КО) — 22 апреля в Лестере боксеры поспорят за «временный» пояс WBO.

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