Сондерсу подсказали альтернативу боя с Головкиным

Планировалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе принял решение пропустить этот поединок и провести полноценную подготовку к бою с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) в сентябре.



«Будем надеяться, Хурцидзе получит бой с Сондерсом после того, как GGG отказаться драться с ним в июне. В следующую субботу Box Nation TV покажет бой Хурцидзе — Лэнгфорд», — пишет твиттер Boxing Hype Store.



Напомним, изначально Сондерс должен был драться именно с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), являющимся обязательным претендентом на титул WBO, однако команда британца заплатила ему, чтобы он повременил с боем, позволив Сондерсу встретиться с Головкиным. В этой связи Хурцидзе переключился на другого британского боксера Томми Лэнгфорда (18−0, 6 КО) — 22 апреля в Лестере боксеры поспорят за «временный» пояс WBO.