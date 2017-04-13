Сондерсу подсказали альтернативу боя с Головкиным
Твиттер сайта Boxinghypestore.com поделился мнением о ближайших перспективах британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) ввиду вероятного отказа от боя с ним казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Планировалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, казахстанский чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе принял решение пропустить этот поединок и провести полноценную подготовку к бою с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО) в сентябре.
«Будем надеяться, Хурцидзе получит бой с Сондерсом после того, как GGG отказаться драться с ним в июне. В следующую субботу Box Nation TV покажет бой Хурцидзе — Лэнгфорд», — пишет твиттер Boxing Hype Store.
Напомним, изначально Сондерс должен был драться именно с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО), являющимся обязательным претендентом на титул WBO, однако команда британца заплатила ему, чтобы он повременил с боем, позволив Сондерсу встретиться с Головкиным. В этой связи Хурцидзе переключился на другого британского боксера Томми Лэнгфорда (18−0, 6 КО) — 22 апреля в Лестере боксеры поспорят за «временный» пояс WBO.
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