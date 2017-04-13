Тренер Уорда объяснил проблемы Ковалева с выносливостью его злоупотреблением алкоголем
Известный американский тренер Вирджил Хантер, который является наставником чемпиона мира по версиямWBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорда (31−0, 15 КО), считает, что на физических кондициях Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) начинает сказываться чрезмерное употребление алкоголя.
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В ноябре прошлого года состоялся первый бой между боксерами и тогда Уорд, побыв в нокдауне во втором раунде, выиграл единогласным решением судей. На прошлой неделе было объявлено о реванше, который состоится 17 июня в
По мнению Хантера, проблемы с выносливостью у Ковалева, которые привели к снижению его работоспособности во второй половине боя первого боя с Уордом, вызваны вовсе не тем, что
«Нельзя квасить из года в год и рассчитывать на то, что в
Вместе с тем, Хантер отметил, что Уорда он гоняет на тренировках
«Ожидаю реально хороший бой, Ковалёва точно нельзя недооценивать. У меня нет проблем, чтобы сказать, что до нашего осеннего боя я был его фаном. Я
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