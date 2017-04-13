Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29412407/
13 апреля 2017, 9:17 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Уорда объяснил проблемы Ковалева с выносливостью его злоупотреблением алкоголем

Известный американский тренер Вирджил Хантер, который является наставником чемпиона мира по версиямWBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорда (31−0, 15 КО), считает, что на физических кондициях Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) начинает сказываться чрезмерное употребление алкоголя.

При этом Хантер отметил что недооценивать россиянина в реванше они не собираются. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре прошлого года состоялся первый бой между боксерами и тогда Уорд, побыв в нокдауне во втором раунде, выиграл единогласным решением судей. На прошлой неделе было объявлено о реванше, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе и будет показан каналом HBO по системе PPV.

По мнению Хантера, проблемы с выносливостью у Ковалева, которые привели к снижению его работоспособности во второй половине боя первого боя с Уордом, вызваны вовсе не тем, что он-де перетренировался в процессе подготовки.

«Нельзя квасить из года в год и рассчитывать на то, что в какой-то момент это не скажется на тебе, — цитирует Хантера BoxingScene. — Могу поспорить, что если бы у нас была возможность заглянуть внутрь, то выяснилось бы, что это одна из причин, почему он “сдулся”. Это не перетренированность. Нельзя налегать на водку и рассчитывать на победу над таким бойцом, как Уорд».

Вместе с тем, Хантер отметил, что Уорда он гоняет на тренировках по-максимуму и недооценивать российского противника совершенно не собирается.

«Ожидаю реально хороший бой, Ковалёва точно нельзя недооценивать. У меня нет проблем, чтобы сказать, что до нашего осеннего боя я был его фаном. Я по-прежнему его фан, просто не буду им 17 июня. Преклоняюсь перед его мастерством. Всегда знал, что когда наши дороги пересекутся, будет очень сложный бой, противостояние характеров. Того же ожидаю 17 июня», -резюмировал тренер Уорда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

"Кайрат" буксует, "Астана" ликует. Главное в обзоре шестого тура КПЛ

Пятка Саломова, привет из Бундеслиги и еще три лучших гола 6-го тура КПЛ

Тренер Уорда объяснил проблемы Ковалева с выносливостью его злоупотреблением алкоголем