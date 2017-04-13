Тренер Уорда объяснил проблемы Ковалева с выносливостью его злоупотреблением алкоголем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре прошлого года состоялся первый бой между боксерами и тогда Уорд, побыв в нокдауне во втором раунде, выиграл единогласным решением судей. На прошлой неделе было объявлено о реванше, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе и будет показан каналом HBO по системе PPV.

По мнению Хантера, проблемы с выносливостью у Ковалева, которые привели к снижению его работоспособности во второй половине боя первого боя с Уордом, вызваны вовсе не тем, что он-де перетренировался в процессе подготовки.

«Нельзя квасить из года в год и рассчитывать на то, что в какой-то момент это не скажется на тебе, — цитирует Хантера BoxingScene. — Могу поспорить, что если бы у нас была возможность заглянуть внутрь, то выяснилось бы, что это одна из причин, почему он “сдулся”. Это не перетренированность. Нельзя налегать на водку и рассчитывать на победу над таким бойцом, как Уорд».

Вместе с тем, Хантер отметил, что Уорда он гоняет на тренировках по-максимуму и недооценивать российского противника совершенно не собирается.