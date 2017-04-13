Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29412093/
13 апреля 2017, 9:05 | Бокс | Vesti.kz

Американский журналист: Я дважды посмотрел бой: и вживую, и в повторе Головкин победил Джейкобса

Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, высказал свое мнение по поводу результата боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

Стив Ким считает что победа американца была бы нелогичной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джейкобс проделал очень хорошую работу, но этого было недостаточно, чтобы выиграть бой. Тому, что Джейкобса каким-то образом победил, нет логично объяснения. Если бы он нанес больше точных ударов, то, возможно, и выиграл бы бой. Но даже за счет своего веса он не смог заставить его идти назад.

Счет — 116:111 (в пользу Головкина) был справедливым. Я посмотрел этот бой дважды: и вживую в первых рядах, и в повторе — и в обоих случаях победил Головкин. Но, опять же, я не пытаюсь заставить кого-то изменить свое мнение. Я просто высказываю свою точку зрения. Джейкобс выжил и прошел 12 раундов, за что ему уважуха. Он провел хороший тактический бой, но он не выиграл его. Это мое мнение, с которым большинство соглашается, — написал Ким в своем твиттере.

Напомним, их бой состоялся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Джейкобс проиграл единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде. Головкин впервые в карьере провел 12 раундов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

"Кайрат" буксует, "Астана" ликует. Главное в обзоре шестого тура КПЛ

Пятка Саломова, привет из Бундеслиги и еще три лучших гола 6-го тура КПЛ

Тренер Уорда объяснил проблемы Ковалева с выносливостью его злоупотреблением алкоголем