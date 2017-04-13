Американский журналист: Я дважды посмотрел бой: и вживую, и в повторе Головкин победил Джейкобса

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«Джейкобс проделал очень хорошую работу, но этого было недостаточно, чтобы выиграть бой. Тому, что Джейкобса каким-то образом победил, нет логично объяснения. Если бы он нанес больше точных ударов, то, возможно, и выиграл бы бой. Но даже за счет своего веса он не смог заставить его идти назад.

Счет — 116:111 (в пользу Головкина) был справедливым. Я посмотрел этот бой дважды: и вживую в первых рядах, и в повторе — и в обоих случаях победил Головкин. Но, опять же, я не пытаюсь заставить кого-то изменить свое мнение. Я просто высказываю свою точку зрения. Джейкобс выжил и прошел 12 раундов, за что ему уважуха. Он провел хороший тактический бой, но он не выиграл его. Это мое мнение, с которым большинство соглашается, — написал Ким в своем твиттере.