Американский журналист: Я дважды посмотрел бой: и вживую, и в повторе Головкин победил Джейкобса
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, высказал свое мнение по поводу результата боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Джейкобс проделал очень хорошую работу, но этого было недостаточно, чтобы выиграть бой. Тому, что Джейкобса
Счет — 116:111 (в пользу Головкина) был справедливым. Я посмотрел этот бой дважды: и вживую в первых рядах, и в повторе — и в обоих случаях победил Головкин. Но, опять же, я не пытаюсь заставить
Напомним, их бой состоялся 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter