Боб Арум: Рамирес убедит весь мир в том, что он уничтожит Головкина

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«Хильберто Рамирес должен убедить мир в том, что он уничтожит Геннадия Головкина. Это дело будет сделано за счет претендента из ТОП-10 Макса Бурсака 22 апреля», — написал Арум в твиттере.