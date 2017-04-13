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https://sport.mail.ru/news/boxing/29412077/
13 апреля 2017, 8:36 | Бокс | Sports.kz

Боб Арум: Рамирес убедит весь мир в том, что он уничтожит Головкина

Владелец промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что в бою с Максом Бурсаком его подопечный Хильберто Рамирес докажет свою способность победить средневеса Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Владелец промоутерской компании Top <span class=error>Rank</span> Боб <span class=error>Арум</span> уверен что в бою с <span class=error>Максом</span> Бурсаком его подопечный <span class=error>Хильберто</span> <span class=error>Рамирес</span> докажет свою способность победить <span class=error>средневеса</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Хильберто Рамирес должен убедить мир в том, что он уничтожит Геннадия Головкина. Это дело будет сделано за счет претендента из ТОП-10 Макса Бурсака 22 апреля», — написал Арум в твиттере.

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