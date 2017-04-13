Боб Арум: Рамирес убедит весь мир в том, что он уничтожит Головкина
Владелец промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что в бою с Максом Бурсаком его подопечный Хильберто Рамирес докажет свою способность победить средневеса Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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«Хильберто Рамирес должен убедить мир в том, что он уничтожит Геннадия Головкина. Это дело будет сделано за счет претендента из ТОП-10 Макса Бурсака 22 апреля», — написал Арум в твиттере.
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