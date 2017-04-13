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https://sport.mail.ru/news/boxing/29411595/
13 апреля 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Ларри Мерчант: Сейчас Головкин — лучший P4P-боксер в мире, а не Ломаченко, не Уорд и не Ковалев

Один из самых известных аналитиков и многолетний комментатор телеканала HBO Ларри Мерчант считает, что казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) на данный момент является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound).

Ранее аналитик не раз называл GGG эталоном для средневесов. Увеличить
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«Я не отношусь к тем людям, кто искренне верит, что Ломаченко великий боксер. Я бы назвал его отличным бойцом, и я бы хотел увидеть его в боях с топовыми соперниками, и тогда я смогу поставить его на первое место.

Но сейчас, я думаю, что Головкин — лучший боец в мире. После него я бы, наверное, поставил Уорда и Ковалева, а остальная часть находится в процессе решения. Я не вижу причин, почему Ломаченко должен находиться в рейтинге выше Теренса Кроуфорда или Майки Гарсии. Но в именно в этих боях Ломаченко мог бы и решить этот вопрос, — заявил Мерчант.

При этом ранее аналитик не раз отмечал, что Головкин является эталоном для всех остальных средневесов. Также Мерчант признавался, что полюбил казахстанца с первого взгляда.

Добавим, что Головкин возглавляет рейтинги pound-for-pound по версиям ESPN и портала SecondsOut, а также газеты Los Angeles Times.

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