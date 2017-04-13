Аналитик: Джейкобс перехитрил Головкина со взвешиванием, что помогло ему выступить так великолепно
Аналитик Boxingscene.com Стефен Эдвардс высказал свое мнение по поводу решения американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) отказаться от повторного взвешивания перед боем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Думаю, команда Джейкобса перехитрила команду Головкина со взвешиванием. Взвешивание за сутки было блестящим ходом, после чего Джейкобс отказался вставать на весы по правилам IBF в день боя. Зато Джейкобс вышел на ринг более тяжелым и нормально себя чувствовал, это и помогло ему выступить так великолепно. Порой, такие мелочи имеет значение», — написал автор своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».
Ранее свою точку зрения по этому поводу высказал один из лучших тренеров в истории мирового бокса Фредди Роуч, отметив, что Джейкобс воспользовался лазейкой.
Напомним, отказ от взвешивания в день боя лишил Джейкобса права претендовать на титул чемпиона мира IBF. В итоге американец проиграл Головкину единогласным решением судей, побывав в нокдауне в четвертом раунде.
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