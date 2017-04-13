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https://sport.mail.ru/news/boxing/29411335/
13 апреля 2017, 8:26 | Бокс | Vesti.kz

Ломаченко превзошел Мейвезера по числу выброшенных ударов и точности джебами

Американская компания Compubox, которая занимается компьютеризированным подсчетом выброшенных и нанесенных ударов в боксерских боях, провела сравнительный анализ между экс-лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49−0, 26 КО) и украинцем Василием Ломаченко (8−1, 6 КО). Об этом сообщает vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.

При этом защитные характеристики обоих боксеров <nobr>более-менее</nobr> одинаковы. Увеличить
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Выяснилось, что Ломаченко боксирует более активно, выбрасывая больше ударов, чем Мейвезер, чаще попадает как джебами, так и силовыми.

При этом оба боксера способны донести до противника более половины выброшенных ударов в целом — 50,8 процента у Ломаченко и 51,4 у Флойда. Защитные характеристики обоих более-менее одинаковы.

«Однако слишком рано эффективно сравнивать их», — отмечают аналитики, имея в виду, что Ломаченко боксировал в профи впятеро меньше, чем Мейвезер.

Напомним, Ломаченко в последнем бою, состоявшемся 8 апреля в Оксон Хилле (Мэриленд, США), досрочно победил Джейсона Сосу. Таким образом, украинец успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Total conn — ударный КПД (всего точных)
Power conn — ударный КПД только по силовым
OTC — ударный КПД всех соперников (в среднем)
OPC — ударный КПД всех соперников силовыми ударами (в среднем).

Total Lnd/Rd — всего точных попаданий (здесь и далее — в среднем за раунд)
Total Thr/Rd — всего выброшено
Jabs Lnd/Rd — попаданий джебами
Power Lnd/Rd — попаданий силовыми
Opp Lnd/Rd — ударный КПД всех соперников.

Фото с сайта www.boxingscene.com.

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