Ломаченко превзошел Мейвезера по числу выброшенных ударов и точности джебами

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Выяснилось, что Ломаченко боксирует более активно, выбрасывая больше ударов, чем Мейвезер, чаще попадает как джебами, так и силовыми.

При этом оба боксера способны донести до противника более половины выброшенных ударов в целом — 50,8 процента у Ломаченко и 51,4 у Флойда. Защитные характеристики обоих более-менее одинаковы.

«Однако слишком рано эффективно сравнивать их», — отмечают аналитики, имея в виду, что Ломаченко боксировал в профи впятеро меньше, чем Мейвезер.

Напомним, Ломаченко в последнем бою, состоявшемся 8 апреля в Оксон Хилле (Мэриленд, США), досрочно победил Джейсона Сосу. Таким образом, украинец успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Total conn — ударный КПД (всего точных)

Power conn — ударный КПД только по силовым

OTC — ударный КПД всех соперников (в среднем)

OPC — ударный КПД всех соперников силовыми ударами (в среднем).

Total Lnd/Rd — всего точных попаданий (здесь и далее — в среднем за раунд)

Total Thr/Rd — всего выброшено

Jabs Lnd/Rd — попаданий джебами

Power Lnd/Rd — попаданий силовыми

Opp Lnd/Rd — ударный КПД всех соперников.

Фото с сайта www.boxingscene.com.