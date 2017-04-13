Джейкобс рассказал о «плюсах» от боя с Головкиным и оценил вероятность их реванша

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«Я всегда знал, что у меня есть звездный потенциал, и это был лишь вопрос времени, чтобы продемонстрировать его во всей красе. Я всегда знал, что являюсь искусным бойцом и могу стать лучшим среди лучших, но отсутствие большой фанатской поддержки меня немного задевало. Но бой с Головкиным стал моим выходом в свет. Да, мы не победили на бумаге, но я верю, что сама ситуация была для меня выигрышной.

Знаю, что у Головкина и его команды есть свой стратегический план по развитию его карьеры. Геннадий находится на последних этапах карьеры, и они хотят выжить максимум, и это понятно. Поэтому, реванш со мной был бы для него не лучшим вариантом с финансовой точки зрения. Им лучше сделать что-то другое.

Соглашаться на опасный поединок, особенно зная, что он для тебя не самый прибыльный, очень рискованно. За бой с небольшим «Канело» он завоюет много фанатов и получит больше денег, поэтому с точки зрения бизнеса это имеет для них больше смысла.

Реванш всегда будет в моей голове, но первый бой (с Головкиным) открыл передо много дверей, и теперь я смогу доказать, что являюсь лучшим на другом пути. Конечно, я хочу реванш на 100 процентов, но если Головкин решит пойти в другом направлении, я не стану расстраиваться, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.