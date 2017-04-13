Джейкобс рассказал о «плюсах» от боя с Головкиным и оценил вероятность их реванша
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) рассказал о преимуществах от проведения боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), а также оценил вероятность их реванша.
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«Я всегда знал, что у меня есть звездный потенциал, и это был лишь вопрос времени, чтобы продемонстрировать его во всей красе. Я всегда знал, что являюсь искусным бойцом и могу стать лучшим среди лучших, но отсутствие большой фанатской поддержки меня немного задевало. Но бой с Головкиным стал моим выходом в свет. Да, мы не победили на бумаге, но я верю, что сама ситуация была для меня выигрышной.
Знаю, что у Головкина и его команды есть свой стратегический план по развитию его карьеры. Геннадий находится на последних этапах карьеры, и они хотят выжить максимум, и это понятно. Поэтому, реванш со мной был бы для него не лучшим вариантом с финансовой точки зрения. Им лучше сделать
Соглашаться на опасный поединок, особенно зная, что он для тебя не самый прибыльный, очень рискованно. За бой с небольшим «Канело» он завоюет много фанатов и получит больше денег, поэтому с точки зрения бизнеса это имеет для них больше смысла.
Реванш всегда будет в моей голове, но первый бой (с Головкиным) открыл передо много дверей, и теперь я смогу доказать, что являюсь лучшим на другом пути. Конечно, я хочу реванш на 100 процентов, но если Головкин решит пойти в другом направлении, я не стану расстраиваться, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.
Напомним, их бой состоялся 18 марта в
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