Экс-чемпион посоветовал Головкину «знать свое место» и соглашаться на предложение «Канело»
Экс-чемпион мира мира в четырех весовых категориях американец Эдриен Бронер (32−2, 24 КО) заявил, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) не просто победит казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в их потенциальном поединке, а сделает это нокаутом.
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В пользу своей теории Броунер привел в пример полусредневеса из Британии Келла Брука, который, по его словам, потряс Головкина в их бою. Также американец считает, что казахстанец является «стороной B» в переговорах с «Канело», и поэтому должен «знать свое место» и принять предложение мексиканца. Сообщалось, что промоутеры «Канело» предлагали казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов за бой в сентябре, но позже они его отозвали.
«Головкин ведь никогда не получал таких гонораров в своей карьере. И он не дрался с топовыми соперниками до этого времени. Если он победит Альвареса, то в реванше будет станет «стороной А», но сейчас он «сторона B», это очевидно. Поэтому его предложение весьма справедливое.
Это будет адский бой, в котором «Канело» побьет его. Даже думаю, что нокаутирует. Головкин слишком много пропускает. Послушайте, даже Келл Брук потряс его, а если бы Брук был настоящим средневесом, то их бой получился бы совсем иначе, — заявил Броунер в интервью Figthub.com.
При этом американец не в первый раз делает заявления в адрес Головкина. Броунер и ранее говорил, что «Канело» нокаутирует казахстанца. Кроме того, он критиковал GGG за незнание английского языка.
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