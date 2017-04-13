Экс-чемпион посоветовал Головкину «знать свое место» и соглашаться на предложение «Канело»

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В пользу своей теории Броунер привел в пример полусредневеса из Британии Келла Брука, который, по его словам, потряс Головкина в их бою. Также американец считает, что казахстанец является «стороной B» в переговорах с «Канело», и поэтому должен «знать свое место» и принять предложение мексиканца. Сообщалось, что промоутеры «Канело» предлагали казахстанцу фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов за бой в сентябре, но позже они его отозвали.

«Головкин ведь никогда не получал таких гонораров в своей карьере. И он не дрался с топовыми соперниками до этого времени. Если он победит Альвареса, то в реванше будет станет «стороной А», но сейчас он «сторона B», это очевидно. Поэтому его предложение весьма справедливое.

Это будет адский бой, в котором «Канело» побьет его. Даже думаю, что нокаутирует. Головкин слишком много пропускает. Послушайте, даже Келл Брук потряс его, а если бы Брук был настоящим средневесом, то их бой получился бы совсем иначе, — заявил Броунер в интервью Figthub.com.

При этом американец не в первый раз делает заявления в адрес Головкина. Броунер и ранее говорил, что «Канело» нокаутирует казахстанца. Кроме того, он критиковал GGG за незнание английского языка.