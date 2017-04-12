Игровик Жусупов или панчер Ахмедов - кто займет место Данияра Елеусинова?

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— Галым Калиевич, сейчас в сборной Казахстана идет смена поколений, и в одной из весовых категорий на позицию лидера претендуют два Ваших бывших подопечных — Садриддин Ахмедов и Абылайхан Жусупов. Сравните, пожалуйста, боксеров.

— Во-первых, они, наверное, являются воспитанниками моими. На протяжении двух лет — и на сборах, и на соревнованиях — всегда они находятся под присмотром. Мы их воспитываем в первую очередь, «ставим им школу», находим, над чем им работать, подсказываем, в каком стиле вести бой — тот, который им подходит, а также работаем над физическими возможностями и психологическим состоянием.

Тот же Садриддин Ахмедов, он два года был в молодежной сборной и показывал стабильные результаты. Но где-то были и спады у него, поэтому иногда приходилось его приводить в норму.

Абылайхан Жусупов тоже был в команде два года. Выиграл «Азию», чемпионат мира и юношескую Олимпиаду. Это мои воспитанники, поэтому кому-то отдавать предпочтение очень сложно. Они только сейчас пересекаются. До этого они были в разных возрастных группах и в разных весовых категориях.

У каждого есть свои плюсы и, скажем так, небольшие минусы. Ахмедов пропагандирует агрессивный стиль, бьет жестко, идет вперед, но он не всегда так боксировал. Этот бокс пришел к нему на молодежном ринге. Да, это хорошо у него получается, но иногда он не чувствует дистанцию и раньше времени бросается. Такие минусы есть, и над этим нужно работать.

Если вернуться к Жусупову, то у него хорошая школа и техника — боксер игрового плана. Совсем другого стиля, чем Ахмедов. Он — боксер надежный в психологическом плане, но сейчас бокс меняется. Нужно иметь акцентированный и жесткий удар, особенно в жестком боксе, чтобы останавливать соперника и быть зрелищным. Сейчас и на это тоже обращают внимание. Два-три качественных удара могут решить исход раунда, исход боя.

В тоже время Абылайхан очень техничный, не дает себя бить. Где-то обыгрывает, и тоже доминирует. Не так просто вторым номером ждет, а атакует тоже. Поэтому вопрос выбора могут решить только главный тренер и тренерский совет. Они с ними сейчас работают — им виднее. Мое мнение — оба боксера хорошие.

Напомним, после Олимпиады-2016 золотой медалист турнира Данияр Елеусинов принял решение перейти на профессиональный ринг. Кандидатами на ведущую позицию в категории до 69 килограммов являются чемпион Юношеской олимпиады Абылайхан Жусупов и победитель молодежного первенства мира Садриддин Ахмедов.