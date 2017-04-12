Игровик Жусупов или панчер Ахмедов — кто займет место Данияра Елеусинова?
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Галым Кенжебаев поделился мнением с корреспондентом Vesti.kz о сильных и слабых сторонах двух кандидатов на позицию лидера в весовой категории до 69 килограммов, где прежде блистал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.
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— Галым Калиевич, сейчас в сборной Казахстана идет смена поколений, и в одной из весовых категорий на позицию лидера претендуют два Ваших бывших подопечных — Садриддин Ахмедов и Абылайхан Жусупов. Сравните, пожалуйста, боксеров.
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Тот же Садриддин Ахмедов, он два года был в молодежной сборной и показывал стабильные результаты. Но
Абылайхан Жусупов тоже был в команде два года. Выиграл «Азию», чемпионат мира и юношескую Олимпиаду. Это мои воспитанники, поэтому
У каждого есть свои плюсы и, скажем так, небольшие минусы. Ахмедов пропагандирует агрессивный стиль, бьет жестко, идет вперед, но он не всегда так боксировал. Этот бокс пришел к нему на молодежном ринге. Да, это хорошо у него получается, но иногда он не чувствует дистанцию и раньше времени бросается. Такие минусы есть, и над этим нужно работать.
Если вернуться к Жусупову, то у него хорошая школа и техника — боксер игрового плана. Совсем другого стиля, чем Ахмедов. Он — боксер надежный в психологическом плане, но сейчас бокс меняется. Нужно иметь акцентированный и жесткий удар, особенно в жестком боксе, чтобы останавливать соперника и быть зрелищным. Сейчас и на это тоже обращают внимание.
В тоже время Абылайхан очень техничный, не дает себя бить.
Напомним, после Олимпиады-2016 золотой медалист турнира Данияр Елеусинов принял решение перейти на профессиональный ринг. Кандидатами на ведущую позицию в категории до 69 килограммов являются чемпион Юношеской олимпиады Абылайхан Жусупов и победитель молодежного первенства мира Садриддин Ахмедов.
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