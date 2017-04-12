«Канело» напомнил Чавесу о его «чистом» прошлом из-за глупых высказываний о допинг-тестировании
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) заявил, что ему надоели глупые высказывания его соотечественника Хулио Сезара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) о допинг-тестировании в преддверии их очного поединка. Об этом сообщает AllBoxing.ru.
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Бой пройдет 6 мая в
Ранее
«Его заявления очень глупы. Это очень глупо, так как мы говорим о VADA — лучшем и очень профессиональном агентстве. Используют ли они мочу, используют ли они кровь — они знают, что делают, — цитирует “Канело” BoxingScene.com. — У меня никогда не было положительных
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