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https://sport.mail.ru/news/boxing/29402100/
12 апреля 2017, 13:01 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» напомнил Чавесу о его «чистом» прошлом из-за глупых высказываний о допинг-тестировании

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) заявил, что ему надоели глупые высказывания его соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) о допинг-тестировании в преддверии их очного поединка. Об этом сообщает AllBoxing.ru.

Ранее команда Чавеса усомнилась в достоверности тестов VADA. Увеличить
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Бой пройдет 6 мая в Лас-Вегасе в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

Ранее Чавес-младший и его тренер по физподготовке Анхель Эредия высказывали сомнения относительно достоверности тестов находящегося в США частного агентства VADA, которое для заборов допинг-проб пользуется лишь анализами мочи и не использует анализы крови.

«Его заявления очень глупы. Это очень глупо, так как мы говорим о VADA — лучшем и очень профессиональном агентстве. Используют ли они мочу, используют ли они кровь — они знают, что делают, — цитирует “Канело” BoxingScene.com. — У меня никогда не было положительных допинг-тестов за всю карьеру, а он попадался два или три раза. Поэтому он должен заткнуться, побеспокоиться о себе и перестать говорить всю эту чушь».
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