«Канело» напомнил Чавесу о его «чистом» прошлом из-за глупых высказываний о допинг-тестировании

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Бой пройдет 6 мая в Лас-Вегасе в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта. Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).

Ранее Чавес-младший и его тренер по физподготовке Анхель Эредия высказывали сомнения относительно достоверности тестов находящегося в США частного агентства VADA, которое для заборов допинг-проб пользуется лишь анализами мочи и не использует анализы крови.