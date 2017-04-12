Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29401270/
12 апреля 2017, 12:10 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Бой с Головкиным стал моим выходом в свет

Американский боксер Дэниэл Джейкобс уверен, что бой с Геннадием Головкиным поспособствовал повышению его популярности, несмотря на поражение, сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс уверен что бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> поспособствовал повышению его популярности несмотря на поражение сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я всегда знал, что обладаю звездным потенциалом, нужно было лишь время, чтобы его проявить. Я знал, что являюсь очень мастеровитым боксером и могу лучшим среди лучших, однако отсутствие большой фанатской поддержки меня немного задевало. Но бой с Головкиным стал моим выходом в свет. На бумаге мы не победили, но я верю, что сама ситуация была для меня выигрышной», — сказал Дэнни в интервью Boxingscene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Канело» напомнил Чавесу о его «чистом» прошлом из-за глупых высказываний о допинг-тестировании

«Канело» напомнил Чавесу о его «чистом» прошлом из-за глупых высказываний о допинг-тестировании

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) заявил, что ему надоели глупые высказывания его соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 KO) о допинг-тестировании в преддверии их очного поединка. Об этом сообщает AllBoxing.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Болельщики Сондерса обратились к Головкину

Казахстанские футзалисты победили Чехию и вышли на ЕВРО-2018

«Головкин потеряет все доверие к нему, если пропустит бой не из-за травмы». Болельщики - о бое Головкин - Сондерс