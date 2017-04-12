Дэниэл Джейкобс: Бой с Головкиным стал моим выходом в свет

«Я всегда знал, что обладаю звездным потенциалом, нужно было лишь время, чтобы его проявить. Я знал, что являюсь очень мастеровитым боксером и могу лучшим среди лучших, однако отсутствие большой фанатской поддержки меня немного задевало. Но бой с Головкиным стал моим выходом в свет. На бумаге мы не победили, но я верю, что сама ситуация была для меня выигрышной», — сказал Дэнни в интервью Boxingscene.com.