Чемпион мира рассказал, как Сондерс может «помочь» организовать Головкину бой с Альваресом

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— Хороший бой был. Как говорится, Геннадий держал все под контролем. Ему сейчас нужны бои по 12 раундов. С хорошим игровиком побольше побоксировать. Джейкобс для этого хорошо подошел. Побоксировал с ним, и было видно, что ринг прочувствовал. Бой почувствовал. Но держал бой под контролем. Где-то удары пропустил… Чтобы бой был интереснее для зрителей. Потом, Джейкобс в своей жизни победил серьезную болезнь, и я думаю, что Геннадий уважал его за это. Поэтому не хотел перед своими болельщиками «ниже плинтуса» опускать американца.

— В развитии событий видятся два варианта — бои с Билли Джо Сондерсом или Саулем «Канело» Альваресом. Кого бы Вы предпочли?

— Сперва с Сондерсом, потом — с Альваресом. После боя с Сондерсом стать абсолютным чемпионом, а от абсолютного чемпиона Альварес уже никуда не денется.

Напомним, накануне команда 35-летнего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина прокомментировала организацию возможного июньского боя GGG. В свою очередь фанаты британского боксера Билли Джо Сондерса, владеющего поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, призвали побыстрее подписать контракт с их фаворитом. Параллельно, в среднем дивизионе хочет остаться еще один потенциальный соперник Головкина — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.