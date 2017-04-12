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https://sport.mail.ru/news/boxing/29400758/
12 апреля 2017, 11:37 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс прокомментировал возможный реванш с Головкиным

Экс-чемпион мира WBA (Regular) в среднем весе Дэниэл Джейкобс оценил вероятность своего рематча с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира WBA (Regular) в среднем весе <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс оценил вероятность своего <span class=error>рематча</span> с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я понимаю, что Головкин и его команда имеют свой собственный план на карьеру. Геннадий уже на последних этапах карьеры, и они хотят получить максимум. Так что, реванш со мной был бы для него не лучшим вариантом с финансовой точки зрения. Соглашаться на опасный поединок, особенно зная, что он для тебя не самый прибыльный, очень рискованно. За бой с небольшим Канело он завоюет много фанатов и получит больше денег, поэтому с точки зрения бизнеса это имеет для них больше смысла. Конечно, я 100% хотел бы реванша, но если GGG решит пойти в другом направлении, я не буду расстраиваться», — цитирует Boxingscene.com Джейкобса.

18 марта Джейкобс уступил Головкину в 12-раундовом бою единогласным решением судей.

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