Владимир Кличко заявил, что не чувствует свой возраст и сравнил себя с Эверестом

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Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля.

«Этот бой — “50 на 50”. Я не чувствую свой возраст. Это не пустые слова. Я в лучшей форме в своей жизни умственно и физически. Я не вижу, что застрял и не прогрессирую, даже несмотря на то, что я уже так долго в спорте», — цитирует 41-летнего Кличко Guardian.

Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри. «Может, это звучит высокомерно, но я — как Эверест. Вы можете подняться на него в течение определенного периода времени и сказать: “Я покорил Эверест”. Но вам нужно будет бежать оттуда, потому что гора убьет вас, если вы упустите время. Некоторые возвращаются, но много людей погибает, становится ли Эверест побежденным? Нет, он все еще на месте, и в этом апреле будет другая жизнь», — сказал Кличко.

На счету украинского боксера 64 победы (53 — нокаутом) при 4 поражениях. 27-летний Джошуа победил нокаутом во всех 18 боях.