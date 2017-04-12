Почему Альварес решился на переход в средний вес к Головкину

Ранее «Канело» объявил, что после боя со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO), запланированном на 6 мая в Лас-Вегасе в рамках 164,5 фунта, он останется в среднем весе, где выступает казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF. При этом с 2014 года мексиканец проводил бои в промежуточных весах.

«Я не думаю, что для «Канело» имеет смысл пытаться вернуться в 154 фунта после боя с Чавесом. Там не осталось соперников, кроме полусредневесов, которых «Канело» заставит подняться в весе, как он делал сам в последнее время. У «Канело» уже не будет той репутации, если он останется в 154 фунтах и будет драться с такими слабыми парнями, как Лиам Смит и Амир Хан.

«Канело» должен перебраться в 160 фунтов и встретиться с Головкиным, Дэниэлом Джейкобсом и Джермаллом Чарло. Я не знаю, будет ли «Канело» драться со всеми этими парнями, но ему это нужно, если он перейдет в этот вес. При этом, если он выберет только Головкина, и не станет драться с Чарло и Джейкобсом, то это выставит «Канело» так, будто он уклоняется от боя с молодыми парнями. Это те бойцы, которые все еще находятся в расцвете сил. Канело должен сразиться с ними, если он останется в 160.

«Канело», который сейчас смотрится настолько крупным, может даже подумать о переходе в 168 фунтов в качестве суперсредневеса. Я не думаю, что он будет в состоянии сбрасывать вес, чтобы долгое время оставаться в 160 фунтах. «Канело» даже выиграет от перехода в 168 фунтов, так как там нет больших имен и не хватает настоящих талантов. Там никто не сможет побеспокоить «Канело», — написал автор.

Между тем эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что заявление «Канело» подольет еще больше масла в огонь спекуляциям вокруг его боя с Головкиным, который может состояться в сентябре.