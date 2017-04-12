У Нурсултанова сменился соперник на бой 15 апреля
15 апреля в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США) перспективный 23-летний казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов проведет свой второй поединок на профессиональном ринге, передает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Изначально, его соперником должен был стать американец Обафеми Бакаре. Сегодня стало известно, что Бакаре не сможет принять участие в данном вечере бокса. Организаторы подобрали нового соперника для Нурсултанова. Им стал мексиканский проспект Хавьер Ольвера.
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