У Нурсултанова сменился соперник на бой 15 апреля

Изначально, его соперником должен был стать американец Обафеми Бакаре. Сегодня стало известно, что Бакаре не сможет принять участие в данном вечере бокса. Организаторы подобрали нового соперника для Нурсултанова. Им стал мексиканский проспект Хавьер Ольвера.