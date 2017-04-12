«Канело»: Стиль GGG характеризуется неумением работать на отходе

«Я и моя команда знали, что представляет собой Головкин как боец. Мы знали все эти вещи, которые только сейчас заметили СМИ и весь мир. Мы не видели ничего нового. То, что сделал в бою с ним Дэниэл Джейкобс, я могу сделать намного лучше в день боя. Стиль Головкина характеризуется не умением работать на отходе. Он не знает, как работать с дистанции. Он очень силен и знает, как биться в ближнем бою. Но если ты держишь дистанцию, то доставляешь ему много проблем. Есть много способов его победить», — приводит слова Альвареса BoxingScene.