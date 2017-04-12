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12 апреля 2017, 9:19 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

«Канело»: Стиль GGG характеризуется неумением работать на отходе

Мексиканский боксер Сауль Альварес не удивлен тем, что Дэниел Джейкобс доставил проблем чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадию Головкину в поединке, состоявшемся в прошлом месяце в США.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес не удивлен тем что <span class=error>Дэниел</span> Джейкобс доставил проблем чемпиону мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадию <span class=error>Головкину</span> в поединке состоявшемся в прошлом месяце в США.<br /> Увеличить
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«Я и моя команда знали, что представляет собой Головкин как боец. Мы знали все эти вещи, которые только сейчас заметили СМИ и весь мир. Мы не видели ничего нового. То, что сделал в бою с ним Дэниэл Джейкобс, я могу сделать намного лучше в день боя. Стиль Головкина характеризуется не умением работать на отходе. Он не знает, как работать с дистанции. Он очень силен и знает, как биться в ближнем бою. Но если ты держишь дистанцию, то доставляешь ему много проблем. Есть много способов его победить», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

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