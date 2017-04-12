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https://sport.mail.ru/news/boxing/29398558/
12 апреля 2017, 9:17 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Менеджер Ковалева команде Уорда: Ваша дешевая болтовня никому не нужна!

Менеджер Сергея Ковалева Эрик Климас высказался по поводу высказываний команды Андре Уорда и их сторонников.

Менеджер Сергея <span class=error>Ковалева</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Климас</span> высказался по поводу высказываний команды <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> и их сторонников. Увеличить
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«Ваши дешевые «понты» никому не нужны. Поверьте мне, я в этом бизнесе достаточное давно, и видел многое. Менеджеры, тренеры, промоутеры выходят на сцену и слишком много говорят в микрофон. Но потом когда дело доходит до вечера схватки, те двое, что собирались выйти на ринг, сражаться будут только они. И ничего общего с продвижением, ничего общего с менеджером, ничего общего с тренерами. Тренеры могут давать им советы, но эти два парня «выживать» будут сами, — сказал Климас.

«Вы не сможете солгать глядя людям в глаза, что вы видели 19 ноября. Я не желаю даже говорить об этом, я просто хочу чтобы вы сами все увидели, потому что это уже история. 17 июня, вы узнаете кто “болтун”, а кто настоящий чемпион», — высказался Эрик.

Источник: Boxingscene.com.
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