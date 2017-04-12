Менеджер Ковалева команде Уорда: Ваша дешевая болтовня никому не нужна!
Менеджер Сергея Ковалева Эрик Климас высказался по поводу высказываний команды Андре Уорда и их сторонников.
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«Ваши дешевые «понты» никому не нужны. Поверьте мне, я в этом бизнесе достаточное давно, и видел многое. Менеджеры, тренеры, промоутеры выходят на сцену и слишком много говорят в микрофон. Но потом когда дело доходит до вечера схватки, те двое, что собирались выйти на ринг, сражаться будут только они. И ничего общего с продвижением, ничего общего с менеджером, ничего общего с тренерами. Тренеры могут давать им советы, но эти два парня «выживать» будут сами, — сказал Климас.
«Вы не сможете солгать глядя людям в глаза, что вы видели 19 ноября. Я не желаю даже говорить об этом, я просто хочу чтобы вы сами все увидели, потому что это уже история. 17 июня, вы узнаете кто “болтун”, а кто настоящий чемпион», — высказался Эрик.
Источник: Boxingscene.com.
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