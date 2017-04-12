Эксперт ESPN: Заявление «Канело» о переходе в вес Головкина еще больше раздует слухи об их бое в сентябре
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль считает, что недавнее заявление мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) о переходе в средний вес подольет еще больше масла в огонь спекуляциям вокруг его боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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Так, «Канело» во время
«Заявление Альвареса должно еще больше раздуть слухи о том, что он, наконец, встретится с обладателем трех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадием Головкиным 16 сентября в одном из крупнейших поединков в мире бокса.
Ни для кого не секрет, что даже имея под рукой бой с
Конечно, Альварес сначала должен пройти
Напомним, что Альварес в ноябре 2015 года завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который он годом позже без боя отдал Головкину, и сам вернулся в первый средний вес. Сообщалось, что стороны продолжают вести переговоры о поединке, намеченном на сентябрь.
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