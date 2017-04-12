Эксперт ESPN: Заявление «Канело» о переходе в вес Головкина еще больше раздует слухи об их бое в сентябре

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Так, «Канело» во время пресс-конференции, посвященной его предстоящему поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, объявил, что после этого поединка он останется в среднем дивизионе, где и выступает Головкин. При этом с 2014 года мексиканец проводил бои в промежуточных весах.

«Заявление Альвареса должно еще больше раздуть слухи о том, что он, наконец, встретится с обладателем трех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадием Головкиным 16 сентября в одном из крупнейших поединков в мире бокса.

Ни для кого не секрет, что даже имея под рукой бой с Чавесом-младшим, промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя вел постоянные переговоры с Томом Леффлером, представляющим интересы Головкина, пытаюсь организовать бой на осень.

Конечно, Альварес сначала должен пройти Чавеса-младшего, с которым он встретится в промежуточном весе 164,5 фунтов, и который дрался в промежутке 167−172 фунта с момента своего ухода из средней категории в 2013 году, — написал Рафаэль в своей статье на сайте ESPN.

Напомним, что Альварес в ноябре 2015 года завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который он годом позже без боя отдал Головкину, и сам вернулся в первый средний вес. Сообщалось, что стороны продолжают вести переговоры о поединке, намеченном на сентябрь.