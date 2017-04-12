«У нас есть целых 20 ручек для тебя». Фанаты Сондерса записали видеообращение Головкину

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Представители так называемой этнической группы «ирландские путешественники» призвали Головкина подписать контракт на бой с Сондерсом. При этом поклонники британца выразили мнение, что казахстанец не спешит этого делать, так как напуган.

«Triple G, Геннадий Головкин. Мы уважаем тебя, потому что ты большой человек. Но у нас есть друг Билли Джо Сондерс, большими фанатами которого мы являемся. Если ты потерял свою ручку, у нас есть другая и мы можем тебе ее выслать. Подпиши контракт и устрой наконец поединок. Ты хороший парень, но мы думаем, что ты слегка напуган.

Ты говорил, что готов драться с кем-угодно. Все, что тебе нужно — это связаться со своим менеджером. Мы умоляем тебя, выйди на ринг и сразись с цыганским воином. Сондерс готов, как и его ручка. Головкин, дай фанатам то, что они хотят увидеть. Хватит тратит время и деньги впустую. Если тебе нужен этот пояс — иди и возьми его. Но я сомневаюсь, что ты это сделаешь. Можно натренировать тело, но нельзя натренировать отвагу. Билли Джо слишком храбрый для тебя. Головкин, у нас есть целых 20 ручек для. Просто дай нам знать и мы вышлем их тебе. Хватит тратить время, — говорится в видеобращении.

Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

При этом промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информация.

Между тем, 11 апреля, журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать Сондерсом. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34), который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала.

В свою очередь, команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.

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