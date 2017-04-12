«У нас есть целых 20 ручек для тебя». Фанаты Сондерса записали видеообращение Головкину
Фанаты чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) записали видеообращение к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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Видимо, что-то случилось...
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Представители так называемой этнической группы «ирландские путешественники» призвали Головкина подписать контракт на бой с Сондерсом. При этом поклонники британца выразили мнение, что казахстанец не спешит этого делать, так как напуган.
«Triple G, Геннадий Головкин. Мы уважаем тебя, потому что ты большой человек. Но у нас есть друг Билли Джо Сондерс, большими фанатами которого мы являемся. Если ты потерял свою ручку, у нас есть другая и мы можем тебе ее выслать. Подпиши контракт и устрой наконец поединок. Ты хороший парень, но мы думаем, что ты слегка напуган.
Ты говорил, что готов драться с
Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
При этом промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информация.
Между тем, 11 апреля, журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать Сондерсом. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34), который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала.
В свою очередь, команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.
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