Альварес официально объявил о переходе в дивизион Головкина
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем вес мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) официально объявил о переходе в средний дивизион (160 фунтов), где выступает казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом «Канело» заявил на
«Поcлушайте, я не действующий чемпион мира в среднем весе. Я был им в прошлом, но не сейчас. Я не смотрю в прошлое и на данный момент на 100 процентов сосредоточен на бое с Чавесом, но после него я останусь в среднем весе, 160 фунтах», — заявил Альварес.
Напомним, мексиканец в ноябре 2015 года победил пуэрториканца Мигеля Котто и стал новым чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Хотя сам бой прошел в промежуточном весе 155 фунтов. Через год WBC сделал Головкина обязательным претендентом на свой титул и обязал «Канело» встретиться с ним.
В мае 2016 года года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой
Позже в августе «Канело» объявил о переходе в средний вес, заявив, что сентябрьский бой против тогдашнего чемпиона WBO в первом среднем весе британца Лиама Смита (23−0−1, 13 КО) станет для него последним в этой весовой категории. Но, как видно, мексиканец решил «повременить» с переходом и сделать этого после поединка с Чавесом.
Ожидается, что бой между «Канело» и Головкиным состоится в этом сентябре. Стороны продолжают вести переговоры.
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