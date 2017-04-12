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https://sport.mail.ru/news/boxing/29397323/
12 апреля 2017, 8:20 | Бокс | Vesti.kz

Альварес официально объявил о переходе в дивизион Головкина

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем вес мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) официально объявил о переходе в средний дивизион (160 фунтов), где выступает казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом «Канело» заявил на пресс-конференции, посвященной его предстоящему поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO. Их бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в рамках промежуточном веса 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

«Поcлушайте, я не действующий чемпион мира в среднем весе. Я был им в прошлом, но не сейчас. Я не смотрю в прошлое и на данный момент на 100 процентов сосредоточен на бое с Чавесом, но после него я останусь в среднем весе, 160 фунтах», — заявил Альварес.

Напомним, мексиканец в ноябре 2015 года победил пуэрториканца Мигеля Котто и стал новым чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Хотя сам бой прошел в промежуточном весе 155 фунтов. Через год WBC сделал Головкина обязательным претендентом на свой титул и обязал «Канело» встретиться с ним.

В мае 2016 года года после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой пресс-конференции заявил, что у него «не тонка кишка» выйти против казахстанца, и он сделает это осенью. Однако спустя несколько дней мексиканец оставил титул WBC, который перешел Головкину, и вернулся в первый средний вес.

Позже в августе «Канело» объявил о переходе в средний вес, заявив, что сентябрьский бой против тогдашнего чемпиона WBO в первом среднем весе британца Лиама Смита (23−0−1, 13 КО) станет для него последним в этой весовой категории. Но, как видно, мексиканец решил «повременить» с переходом и сделать этого после поединка с Чавесом.

Ожидается, что бой между «Канело» и Головкиным состоится в этом сентябре. Стороны продолжают вести переговоры.

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