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https://sport.mail.ru/news/boxing/29397224/
12 апреля 2017, 8:18 | Бокс | Vesti.kz

Бой Ломаченко стал самым рейтинговым событием на американском ТВ в 2017 году

Бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (8−1, 6 КО) против Джейсона Сосы (20−2−4, 15 КО), который завершился победой украинца, стал самым рейтинговым боксерским событием США с начала 2017 года.

Украинец досрочно победил Джейсона Сосу защитив свой титул. Увеличить
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Их поединок стал главным событием вечера бокса, прошедшего 8 апреля в Оксон Хилле (Мэриленд, США), и транслировался телеканалом HBO. По данным Nielsen Media Research, бой просмотрело 832 тысячи человек, а пиковая аудитория составила 886 тысяч зрителей.

До этого самым рейтинговым событием на американском ТВ считлася февральский поединок Эдриена Броунера и Адриана Гранадоса на телеканале Showtime, пиковая аудитория которого составила 859 000 зрителей, а средняя — 779 000.

Ближайший конкурент поединка Ломаченко — Соса, проведенный на НВО, поединок Давида Лемье (37−3, 33 КО) против Кертиса Стивенса (29−6, 21 КО) собрал 672 тысяч зрителей (пиковая нагрузка).

При этом предыдущий бой Ломаченко против Николаса Уолтерса в ноябре прошлого гола достигал отметки в 761 тысячи зрителей на HBO в пиковый момент.

Добавим, что в андеркарте у Ломаченко победы одержали еще два украинца. Средняя аудитория боя Александра Усика против Майкла Хантера составила 679 тысяч зрителей, пиковая — 774 тысячи зрителей. Александр Гвоздик и Юниески Гонсалес собрали 690 тысяч в среднем и 702 тысячи в пиковый момент.

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