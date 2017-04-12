Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29397126/
12 апреля 2017, 8:03 | Бокс | Vesti.kz

Промоутера «Канело» обрадовала новость об «отказе» Головкина от боя с Сондерсом в июне

Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) вряд ли будет драться в июне.

Ранее Де Ла Хойя не раз призывал GGG воздержаться от этих планов ради боя с мексиканцем в сентябре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, не будет боксировать с чемпионом в этом же весе по версии WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) в июне, хотя стороны вели переговоры.

Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с «Канело», который может пройти в сентябре.

Де Ла Хойя, который не одобрял планы Головкина на проведение боя в июне и призывал казахстанца воздержаться от них, назвал эту новость отличным признаком.

«Если честно, я даже еще не слышал о том, что Головкин не будет боксировать в июне. Очевидно, это отличный признак. Тем не менее сейчас наше внимание сосредоточено на бое Альвареса с Чавесом-младшим (6 мая)», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

При этом промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявлял, что переговоры затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.

Между тем, команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«У нас есть целых 20 ручек для тебя». Фанаты Сондерса записали видеообращение Головкину

«У нас есть целых 20 ручек для тебя». Фанаты Сондерса записали видеообращение Головкину

Фанаты чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) записали видеообращение к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Букмекеры оценили шансы "Кайрата" и "Астаны" на победу в матчах 6-го тура КПЛ

Заявление "Канело" о переходе в вес Головкина еще больше раздует слухи об их бое в сентябре - эксперт ESPN

"У нас есть целых 20 ручек для тебя". Фанаты Сондерса записали видеообращение к Головкину