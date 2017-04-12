Промоутера «Канело» обрадовала новость об «отказе» Головкина от боя с Сондерсом в июне
Промоутер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) вряд ли будет драться в июне.
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Видимо, что-то случилось...
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Накануне журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, не будет боксировать с чемпионом в этом же весе по версии WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) в июне, хотя стороны вели переговоры.
Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с «Канело», который может пройти в сентябре.
Де Ла Хойя, который не одобрял планы Головкина на проведение боя в июне и призывал казахстанца воздержаться от них, назвал эту новость отличным признаком.
«Если честно, я даже еще не слышал о том, что Головкин не будет боксировать в июне. Очевидно, это отличный признак. Тем не менее сейчас наше внимание сосредоточено на бое Альвареса с
При этом промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявлял, что переговоры затягиваются
Между тем, команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.
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