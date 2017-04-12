Промоутера «Канело» обрадовала новость об «отказе» Головкина от боя с Сондерсом в июне

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Накануне журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, не будет боксировать с чемпионом в этом же весе по версии WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) в июне, хотя стороны вели переговоры.

Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с «Канело», который может пройти в сентябре.

Де Ла Хойя, который не одобрял планы Головкина на проведение боя в июне и призывал казахстанца воздержаться от них, назвал эту новость отличным признаком.

«Если честно, я даже еще не слышал о том, что Головкин не будет боксировать в июне. Очевидно, это отличный признак. Тем не менее сейчас наше внимание сосредоточено на бое Альвареса с Чавесом-младшим (6 мая)», — приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.com.

При этом промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявлял, что переговоры затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.

Между тем, команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.