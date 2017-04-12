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https://sport.mail.ru/news/boxing/29396416/
12 апреля 2017, 1:01 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик: Cлышал, что мой следующий бой может быть против Джо Смита

Украинский проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик (13−0, 11 КО), прокомментировал свой предыдущий бой, а также поделился планами на ближайшее будущее.

Украинский проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик (13−0 11 КО) прокомментировал свой предыдущий бой а также поделился планами на ближайшее будущее. Увеличить
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«Я доволен своим выступлением. Не ожидал, что завершу бой с Гонсалесом так скоро. Я хотел немного подождать и дать ему вымахаться, чтобы прибавить в активности в поздних раундах. Но я получил шанс, потряс его и не упустил возможности.

В последних двух поединках я нокаутировал соперников, которых никто не мог нокаутировать до этого, это случилось, наверное, потому, что с каждым днём я совершенствуюсь и продолжаю тяжело работать.

Что касается моих планов на будущее, то сейчас я хочу отдохнуть пару недель, а потом вернуться к тренировкам. Мне не хочется брать длинных пауз в выступлениях. Я слышал, что моим следующим соперником может стать Джо Смит, но это ещё не точно», — приводит слова украинца Boxingtalk.

В минувшие выходные Александр Гвоздик одержал убедительную победу над Юниэски Гонсалесом, нокаутировав того в третьем раунде. Что касается потенциального соперника Александра, то Джо Смит (23−1, 19 КО) в последний раз появлялся в ринге в декабре, когда нокаутировал Бернарда Хопкинса.

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