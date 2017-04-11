Промоутер Альвареса доволен возможным отказом Головкина от боя в июне

— Сейчас все наше внимание сфокусировано на бое с Чавесом. Если честно, то я даже не знал, что Головкин не собирается драться в июне. Что ж, очевидно, это хороший знак, но, повторюсь, сейчас мы думаем о бое «Канело» — Чавес, — приводит слова Де ла Хойи Ring TV.



Ожидалось, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане, однако в связи с травмой казахстанского боксера его команда, по всей видимости, решила сосредоточиться на поединке с Альваресом в сентябре.



Ранее Де ла Хойя настоятельно рекомендовал руководству Головкина отказаться от боя с Сондерсом, аргументировав тем, что GGG может получить травму, что непосредственным образом повлияет на сентябрьский бой с «Канело», а также тем, что даже если поединок пройдет хорошо, то времени для полноценной организации большого боя с Альваресом будет мало.