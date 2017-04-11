Ковалёв: Я потерял уважение к Уорду

«Я потерял уважение к Уорду. Он ходит, словно у него корона на голове. Он возносит себя до небес, он не нравится мне, нет причин для того, чтобы он мог понравиться.

Не его вина в том, что судьи отдали победу ему. Самым правильным с его стороны было бы сказать, что он не заслужил этих поясов, и настаивать на реванше, чтобы выяснить сильнейшего. Но вместо этого он повёл себя как трус, при этом делая вид, что он реально выиграл тот бой.



Встретившись с ним первый раз после боя и увидев, как он на меня посмотрел, мне просто захотелось ударить его в голову. Мне больше нечего о нём сказать", — приводит слова Ковалёва BoxingScene.