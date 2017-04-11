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11 апреля 2017, 18:57 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Я потерял уважение к Уорду

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, IBF и IBO Сергей Ковалёв (30−1−1, 26 КО) рассказал о своём негативном отношении к Андре Уорду (31−0, 15 КО).

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в полутяжёлом весе по версиям WBA IBF и IBO Сергей <span class=error>Ковалёв</span> (30−1−1 26 КО) рассказал о своём негативном отношении к <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорду</span> (31−0 15 КО). Увеличить
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«Я потерял уважение к Уорду. Он ходит, словно у него корона на голове. Он возносит себя до небес, он не нравится мне, нет причин для того, чтобы он мог понравиться.

Не его вина в том, что судьи отдали победу ему. Самым правильным с его стороны было бы сказать, что он не заслужил этих поясов, и настаивать на реванше, чтобы выяснить сильнейшего. Но вместо этого он повёл себя как трус, при этом делая вид, что он реально выиграл тот бой.

Встретившись с ним первый раз после боя и увидев, как он на меня посмотрел, мне просто захотелось ударить его в голову. Мне больше нечего о нём сказать", — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
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