Команда Головкина прокомментировала информацию о срыве переговоров по бою с Сондерсом

Сегодня, 11 апреля, американский журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс заявил, что Головкин может отказаться от возможного боя с Сондерсом в июне, чтобы в сентябре встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваерсом.

Представитель Головкина попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации. Он отметил. что переговоры это всегда закрытый процесс.

«Если нет никакой официальной информации, то это не значит, что ничего не делается. Процесс переговоров со стороны нашей команды — это всегда закрытый процесс, и он идет буквально каждый день.

Честно говоря, удивительно, откуда у вас столько «новостей» о Головкине, если до сих пор не было никаких официальных заявлений. И если можно понять боксеров, которые высказываются о следующих потенциальных боях и соперниках, то всех остальных людей понять сложно. Та же Федерация профессионального бокса — пусть занимается организацией конвенции WBC, раз уж взялась за нее, тем более, это действительно большое событие. Но даже оно никак не связано с боем Геннадия.

Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если вы не вовлечены в организацию боя или переговоров, то не стоит о нем говорить, а тем более строить догадки, чего хочет или не хочет Головкин, что он должен или не должен делать. Болельщиков же, напротив, хочу поблагодарить за поддержку. Мы обязательно сами объявим, как появятся новости, — заявил Герман.

Ранее сообщалось, что бой Головкина с Сондерсом может пройти в июне в Астане в рамках мировой выставки EXP)-2017. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в среднем весе.