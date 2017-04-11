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https://sport.mail.ru/news/boxing/29393872/
11 апреля 2017, 18:52 | Бокс | УНИАН

Фанаты встретили Усика в столичном аэропорту «Борисполь» после боя в США

Украинский боксер Александр Усик вернулся из США где в Мэриленде (пригород Вашингтона) провел бой за титул чемпиона мира, сообщает ТСН Проспорт.

Украинский чемпион мира вернулся после титульного боя в пригороде Вашингтона. Увеличить
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В аэропорту Борисполь боксера встретили фанаты и десятки съемочных групп. Усик сообщил о том, что этот бой стал одним из самых тяжелых в его карьере.

«Это первый обученный боксер, который подготовился к бою со мной. Такая атмосфера была! зал был “вау”! Очень много людей! Я бы с удовольствием провел бой с одним из чемпионов. Насколько это возможно? Нужно спрашивать у моих промоутеров», — отметил Усик.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Василий Ломаченко и Александр Усик завоевали титулы чемпиона мира по боксу по версии WBO в разных весовых категориях. Оба боксера стремятся к объединению разных поясов и завоеванию титула абсолютного чемпиона мира.

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