«Я действительно считаю, что Флойд Мейвезер — дерьмо, а не человек. Он избивал своих подруг. Я видел видео из его боксёрского зала The Dog House, и он просто поразил меня своим агрессивным характером, когда заставлял парней проводить бесконечные раунды спаррингов, пока одному из них не станет действительно плохо. Он просто плохой человек.



На мой взгляд, он очень сильный боксёр, его отец был отличным боксёром. На самом деле его отец говорит, что собирается вырубить меня по какой-то причине, и я не знаю по какой. Я фанат его навыков, но не человеческих качеств.

Макгрегор уже в значительной мере легенда ирландского фольклора. Но всё, что я могу сделать, — это помочь ем подготовиться к бою с одним из лучших боксёров всех времён… Как бы то ни было, Конор покинет ринг, заработав большие деньги. Не думаю, что вы сможете назвать его проигравшим, вне зависимости от результата", — цитирует Кавану BoxingScene.