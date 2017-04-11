Сондерс перед возможным боем с Головкиным в третий раз стал отцом
У британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) родилась дочка, сообщает Sports.kz.
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Об этом Сондерс написал в своем твиттере.
Отметим, что также у Билли Джо есть два сына.
Сондерса называют возможным соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), однако, как информирует Yahoo! Sports, их июньский бой в Астане может не состояться. Ожидается, что команда Головкина сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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