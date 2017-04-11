Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29391324/
11 апреля 2017, 15:36 | Бокс | Sports.kz

Сондерс перед возможным боем с Головкиным в третий раз стал отцом

У британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) родилась дочка, сообщает Sports.kz.

У британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) родилась дочка сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом Сондерс написал в своем твиттере.

Отметим, что также у Билли Джо есть два сына.

Сондерса называют возможным соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), однако, как информирует Yahoo! Sports, их июньский бой в Астане может не состояться. Ожидается, что команда Головкина сосредоточится на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (48−1−1, 34 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Экс-тренер Тайсона сделал прогноз на возможный реванш Головкин - Джейкобс

СМИ сообщили, что Головкин не будет драться с Сондерсом

Хулио Сесара Чавес: «Кто этот цыпленок? Это u201eКанелоu201c. Он боится GGG и Чавеса!»